Kampf gegen AIDS: Bayernweite HIV-Testwoche startet

Am Sonntag (01.12.19) wird der Welt-AIDS-Tag begangen. In Bayern gibt es dazu eine Testwoche. Sie soll darüber informieren und dazu ermutigen, sich auf das HI-Virus untersuchen zu lassen.

Tests auch in Hof, Bamberg und Bayreuth

Unter dem Motto "Test jetzt!" bieten Gesundheitsämter, AIDS-Beratungsstellen und AIDS-Hilfen neben ihren regelmäßigen Angeboten kostenlose HIV-Tests an. Wie immer anonym und vertraulich. Auch in Ober- und Mittelfranken kann man sich testen und beraten lassen. So zum Beispiel am Dienstag (26.11.19) im Landratsamt Hof. In Bamberg besteht diese Möglichkeit täglich bis Freitag im Gesundheitsamt und in Bayreuth am Samstag (30.11.19) in der Diakonie.

Infos über AIDS am Flughafen Nürnberg

Neben Beratungen und Tests finden auch Info-Veranstaltungen statt, wie beispielsweise am Nürnberger Flughafen. Hier können sich Reisende zum Beispiel über die Ausbreitung der HIV-Infektion in ihrem Zielland informieren. Die Einrichtungen sind aber nicht nur in der Testwoche, sondern das ganze Jahr über eine Anlaufstelle. Immernoch infizieren sich rund 340 Menschen pro Jahr allein in Bayern mit dem HI-Virus. Hunderte Bayern sollen dem Gesundheitsministerium zufolge nicht wissen, dass sie infiziert sind.