Kampf gegen Adipositas: Abnehmen, um zu überleben

Sonja Bauer braucht Bewegung

Wieder zurück in der Uniklinik in Erlangen wollen die Ärzte für Sonja Bauer ein Bewegungsprogramm entwickeln. Aktuell wiegt sie 137 Kilo. 80 Kilogramm hat die 47-Jährige mittlerweile abgenommen, hat damit aber noch immer die schwerste Form der Adipositas. Ohne Bewegung wird sich das nicht ändern. Aber: Ein erster Leistungstest scheitert. "Sport hab ich nie gemocht, ich mag ihn nicht sehen, ich mag ihn nicht machen, nicht hören, die Kleidung", sagt Sonja Bauer.

Der Chirurg Moustafa Elshafei setzt eine zweite Magenoperation für Sonja Bauer an. Denn in den vergangenen Wochen hat sie kaum abgenommen. Ein Bypass soll dafür sorgen, dass die 47-Jährige nur noch einen Teil ihrer Nahrung verdauen kann. "Unser Traum wäre, dass wir sie durch den Bypass vom Zucker befreien", so Elshafei. Auch diese OP läuft gut.

Weitere Operationen folgen

Zu Hause versucht Sonja Bauer jetzt sich regelmäßig zu bewegen, ein paar Schritte mehr zu machen. Ihr Zuckerwert ist in Ordnung. Sie muss aber weiter an Gewicht verlieren. Das Abnehmen hat nun auch zur Folge, dass sich große Hautlappen bilden. Deshalb ist eine große plastische Operation geplant. Das könnte ihr Aussehen und ihr Leben weiter verändern.

"Ich denke ohne Hilfe geht es nicht und wenn man Hilfe bekommt, sollte man sich danach halten." Sonja Bauer

Eineinhalb Jahre Behandlung liegen hinter Sonja Bauer, beinahe wäre sie an Adipositas gestorben - aber sie hatte das Glück, dass ihr geholfen wurde.