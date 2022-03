Kampf dem Mikroplastik: Wie Lindau sein Klärwerk modernisiert

Brüchige Mauern an einem Becken, wuchernde Pflanzen auf dem bröckelnden Beton – das Lindauer Klärwerk ist in die Jahre gekommen. Gebäude, Becken und die Technik stammen aus den 1990er Jahren. Das Abwasser von Zehntausenden Haushalten, aus den Restaurants und den Industriebetrieben im Kreis Lindau wird hier gereinigt. Danach fließt es durch ein unterirdisches Rohr in den Bodensee, 15 Meter tief, 300 Meter vom Ufer entfernt.

Keine Badewasserqualität

Dabei hat das Wasser dann nach Aussage von Heike Burghard nicht mal Badewasserqualität. Die promovierte Biologin bezeichnet das als "üblichen Ablauf eines konventionellen Klärwerks". Im angrenzenden Baden-Württemberg gibt es Anlagen, die schon seit Jahren deutlich moderner sind. Burghard leitet den Abwasserbereich der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau und beschreibt ungeschönt, wie es um das Klärwerk steht.

Mikroplastik und Keime im Bodensee

Bei Starkregen kommt es an seine Kapazitätsgrenze. Es kam schon häufiger vor, dass das Schmutzwasser übergelaufen und dann einfach in den Bodensee geflossen ist – ungeklärt. Zwar setzt sich bei der Reinigung jetzt bereits auch Mikroplastik ab. Kleinere Nanopartikel und flüssige Kunststoffe aus Kosmetikartikeln rutschten aber durch. Wie viel Plastik und Chemikalien so genau in den Bodensee abfließen, lässt sich derzeit wohl noch nicht sagen.

Ein weiteres Problem sind multiresistente Keime und beispielsweise Röntgenkontrastmittel, Hormone und Schmerzmittel. All das gelangt ins Abwasser und kann in Lindau noch nicht gereinigt werden. "Ich denke, dass das die Herausforderungen sind, wo wir uns für die kommenden Jahre besser aufstellen müssen", sagt Burghard. Und das soll jetzt passieren. Die ersten Ausschreibungen für Aufträge gehen in diesen Tagen online - im Sommer beginnt die Sanierung.

Reines Wasser soll Kläranlage verlassen

Immerhin: Für das, was die Kläranlage bisher kann, erzielt sie nach Angaben von Burghard sehr gute Reinigungswerte – sogar unter den einzuhaltenden Grenzwerten, was auch vom Wasserwirtschaftsamt kontrolliert wird. Aber: "Gut ist nicht gut genug", sagt Burghard, "wir wollen möglichst nur Wasser abgeben und keine Inhaltsstoffe." Deshalb will die Stadt die Kläranlage effizient umbauen. Bestehende Pläne für neue Becken, neue Leitungen und einen entsprechend hohen Energieaufwand hat Burghard verworfen und mit der Planung von vorne begonnen. Jetzt soll alles einfacher und günstiger gehen.

Membranfilter wird in Klärbecken eingebaut

Im Klärwerk wird nichts neu gebaut. Stattdessen sollen bestehende Becken umgebaut werden. Kern des Ganzen ist eine Membranfilteranlage. Das sind je nach Hersteller hohle Röhren oder Rechtecke, umgeben von der porösen Membran. Etliche dieser sogenannten Racks werden später in eines der jetzigen Klärbecken eingebaut. Im gesamten Reinigungsprozess kommt der Membranfilter aber erst am Ende zum Einsatz.

Abwasser soll zusätzlich gereinigt werden

Der Reinigungsprozess geht von grob zu fein: Erst werden Essensreste und Papier mit einem Rechen entfernt, dann das Fett im Abwasser abgeschöpft, die restlichen festen Stoffe sinken zu Boden. Danach folgt der biologische Abbauprozess, wie in der Natur auch, nur wie in einem Zeitraffer viel schneller. Dazu wird das Abwasser mit Klärschlamm und Sauerstoff "genährt".

Mikroorganismen wachsen und wachsen, sie zersetzen Eiweiße, Kohlenhydrate, Harnstoff. Dann wird das Wasser noch durch eine Sandschicht gefiltert und schließlich in den Bodensee geleitet. An dieser Stelle soll später die Membranfilteranlage zusätzlich reinigen.

Membran filtert Mikroplastik und Keime

Die funktioniert wie ein Schwamm mit einem Loch in der Mitte: Das bereits gereinigte Abwasser wird von außen unter Druck durch die poröse Membran in den Hohlraum gepresst. Innen kann das gereinigte Wasser abgesaugt werden, frei von Keimen und festen Stoffen. Daran soll sich noch eine weitere Reinigungsstufe anschließen, die auch Medikamentenrückstände und restliche Stoffe aus dem Abwasser entfernt: entweder über Aktivkohlefilter oder durch eine chemische Reaktion mit Ozon. Ob das in Lindau umsetzbar ist, sollen Wasserproben zeigen, die demnächst genommen und analysiert werden. Der Umbau soll rund zwölf Millionen Euro kosten.

Ungeklärtes Wasser nicht mehr im Bodensee

Laut Burghard reinigt die Anlage dann deutlich besser als jetzt. Sie sagt: "Das bedeutet, dass wir Badewasserqualität erreichen können." Allein durch die Membran gibt es ihr zufolge bereits eine deutliche Verbesserung der Wasserqualität. Ein weiterer Vorteil: Durch den Um- statt Neubau werden sogar noch Becken frei. Die werden teils stillgelegt. Eines soll später als Rückhaltebecken dienen. Heißt: Wenn es mal stark regnet, kann das Abwasser dorthin umgepumpt werden und läuft nicht mehr ungeklärt in den Bodensee.