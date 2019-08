Kampf dem Borkenkäfer: Neureichenau gründet "Käfer-Task-Force"

Der Forstbetrieb Neureichenau im Bayerischen Wald (Lkr. Freyung-Grafenau) ist an seine Grenzen im Kampf gegen den Borkenkäfer gestoßen. Jetzt wird eine "Käfer-Task-Force" gegründet. Das teilt der Forstbetrieb Neureichenau mit. "Wir sind nun leider am Limit unserer Suchkapazitäten angelangt und freuen uns über jede zusätzliche Unterstützung", so Korbinian Häuslschmid vom Forstbetrieb Neureichenau.

"Käfer-Task-Force": Mit Smartphone und App im Wald unterwegs

Jetzt werden Laien für einen Sommerjob gesucht, die helfen, den Wald zu erhalten. Befristet bis Ende Oktober werden die Mitglieder der "Käfer-Task-Force" mit Smartphones und der App "ZE Insekt" ausgestattet, damit gefundene Käferbäume vor Ort mit GPS erfasst werden. Die Daten werden synchronisiert und sollen die anschließende Aufarbeitung und den Abtransport der befallenen Hölzer erleichtern. Denn nur durch das schnelle Finden und Aufarbeiten der befallenen Bäume und einen raschen Abtransport könne die Ausbreitung des Borkenkäfers eingedämmt werden.

Voraussetzungen für neue Mitarbeiter

Pro Stunde bekommen die neuen Mitglieder der "Käfer-Task-Force" 11,95 Euro. Voraussetzungen für die neuen, befristeten Mitglieder sind körperliche Fitness, eine gewisse Geländetauglichkeit und ein eigenes Auto. Wünschenswert wären Grundkenntnisse über den Wald und die Baumarten.

"Käfer-Task-Force" soll noch im August zum Einsatz kommen

Wie eine Sprecherin des Forstbetriebs Neureichenau dem Bayerischen Rundfunk sagte, sei man gerade dabei, die Bewerbungen zu sammeln und zu sichten. Fachleute werden sich mit den Bewerbern telefonisch auseinandersetzen. Noch im August soll die "Käfer-Task-Force" zum Einsatz kommen. Zuvor werden die neuen Mitarbeiter geschult, die immer mit erfahrenen Waldarbeitern auf die Suche geschickt werden.

Bayerischer Wald: Borkenkäferproblem

Hintergrund des Borkenkäferproblems ist unter anderem das zweite Trockenjahr in Folge, das auch im Bayerischen Wald zu einer Massenvermehrung des Borkenkäfers geführt hat, wie es heißt. Die kleinen Käfer befallen zu Tausenden die Fichten, vermehren sich unter der Rinde und bringen zahlreiche Bäume innerhalb weniger Wochen zum Absterben. Seit April durchstreifen daher die Forstwirte und Förster der Bayerischen Staatsforsten ihre Reviere und suchen nach den befallenen Fichten.