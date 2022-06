Kampenwand-Seilbahn: Landratsamt Rosenheim genehmigt Ausbau

Noch fahren die Gondeln aus den 1950er-Jahren täglich viele Menschen zur Kampenwand hinauf. Der Gipfel in den Chiemgauer Alpen ist beliebt, gut besucht und bisweilen überlaufen - was auch daran liegt, dass er von der Bergstation der Seilbahn recht bequem zu erreichen ist.

Acht statt vier Personen pro Gondel

Doch mit den nostalgischen Viersitzern, die die Gäste bisher hinauf und wieder hinunter schaukeln, ist nun wohl bald Schluss. Der private Betreiber hatte schon vor Jahren beantragt, die Seilbahn sanieren und ausbauen zu dürfen. Die neuen Gondeln sollen dann acht Personen transportieren können. Außerdem soll die Bahn barrierefrei werden. Am Freitag hat das Landratsamt Rosenheim den Antrag nun genehmigt.

Ausbau-Befürworter in Lokal- und Landespolitik

Jahrelang waren die Ausbaupläne kontrovers diskutiert worden. Viele befürworten den Plan: Der Gemeinderat von Aschau in Chiemgau hat zweimal zugestimmt, und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) sagte im Herbst vergangenen Jahres im BR-Fernsehen, die Seilbahn sei "äußerst wichtig, um eine Besucherlenkung zu organisieren", und daher "gut für die Ökologie".

Kritik von Naturschützern und Bürgern

Das sehen Naturschützer ganz anders. Sie fürchten unter anderem die Eingriffe in den Schutzwald, der während der Umbauzeit für eine Materialseilbahn nötig wird. Und sie schätzen, dass künftig bis zu dreimal so viele Menschen auf der Kampenwand unterwegs sein könnten wie bisher. Mehr als 6000 Unterschriften hat die Bürgerinitiative "Rettet die Kampenwand" in einer Online-Petition gegen den Ausbau der Seilbahn gesammelt.

Auch der ehemalige Landtagspräsident Alois Glück (CSU) ist gegen den Seilbahn-Ausbau. Im BR- Fernsehen befürchtete er im vergangenen Sommer: "Der Berg wird zum Rummelplatz degradiert."

Betreiber-Gesellschaft versucht Sorgen zu zerstreuen

Die private Betreibergesellschaft der Kampenwand-Seilbahn versucht die Sorgen zu entkräften. Sie geht nur von einer Kapazitätssteigerung von zehn bis 15 Prozent aus. Die nötige Schneise für die Materialseilbahn solle nach dem Bau wieder bewaldet werden, sagte Geschäftsführer Eric Zbil im Sommer 2021 dem BR.

Umbau soll fast ein Jahr lang dauern

Die Gesellschaft rechnet damit, dass die Bahn für den Umbau elf Monate schließen muss. Berg- und Talstation sollen in dieser Zeit neu gebaut werden.