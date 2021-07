Kampagne "Mach Dein Handy nicht zur Waffe" gestartet

Schnell sind über das Handy Gewaltvideos, kinderpornografische Bilder oder rechtsextreme Symbole geteilt. Den Schülern sei dabei oft nicht bewusst, wie schnell sie sich strafbar machen können und was die Folgen sind, sagt Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU). "Der Ärger mit der Staatsanwaltschaft ist manchmal nur ein Klick weit entfernt. Deswegen wollen wir die Schüler und Schülerinnen sensibilisieren", betont Eisenreich.

Tiktok-Star klärt bei Präventionskampagne auf

Im Mittelpunkt der Kampagne "Mach Dein Handy nicht zur Waffe" steht ein Video mit Tiktok-Star "Falco Punch", der in dem sozialen Netzwerk mehr als zehn Millionen Fans hat. "Hetze, Hass und Hakenkreuze sind kein Witz, Leute, sondern – wer hätte das gedacht – strafbar. Und so etwas sollte man auch nicht liken", sagt Falco Punch unter anderem im Video. Mobbing und das Verschicken von Nacktbilder sind ebenso ein Thema wie auch heimlich aufgenommene Videos im Klassenzimmer oder in der Umkleidekabine.

Erfahrungen mit Gewaltvideos schon bei jungen Schülern

In Nürnberg wurde der zweiminütige Film Schülerinnen und Schülern einer 7. Klasse der Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule gezeigt. Einige der 13 bis 14-jährigen Schüler berichten, selbst Nacktbilder oder Gewaltvideos in Gruppenchats erhalten zu haben. Noch viel häufiger aber komme es vor, dass in Chats Beleidigungen und Drohungen ausgetauscht werden, berichtet Jugendrichterin Melanie Marston – auch das ist strafbar.

Verbreitung von Kinderpornografie hat zugenommen

Ein besonderes Augenmerk der Justiz liegt auf dem Thema Kinderpornografie. Die Zahl der Tatverdächtigen, die jünger als 18 Jahre sind, ist in diesem Bereich bundesweit von 1373 im Jahr 2018 auf 7643 im Jahr 2020 gestiegen. 2019 wurden in Bayern 39 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 20 Jahren verurteilt, weil sie kinderpornographische Inhalte verbreitet, erworben oder besessen haben. Wer über Chats kinderpornografische Bilder oder Videos erhalten hat, solle diese sofort löschen und einen Lehrer oder die Eltern informieren, rät Jugendrichterin Marston.