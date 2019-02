Kampagne "Luisa ist hier!" jetzt auch in Freising

Die Kampagne „Luisa ist hier!“ findet in Bayern immer mehr Unterstützer. In Oberbayern wird sie nach Ingolstadt jetzt auch auch in Freising umgesetzt. Ein Angebot für Mädchen und Frauen, die beim Ausgehen bedrängt, belästigt oder bedroht werden.

15 Freisinger Lokale machen mit

Wer in solchen Situationen Hilfe braucht, kann sich jetzt in 15 Freisinger Lokalen an das Personal wenden mit der Frage „Ist Luisa hier?“. Der Code sei unauffällig und diskret, erklärt Regina Cordary vom Arbeitskreis Mädchen, und damit müsse niemand „ über die Theke plärren, was einem passiert ist“.