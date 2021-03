Kampagne "Gedeckter Tisch und gemachtes Bett" in Mittelfranken

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) will im Vorfeld der nächsten Bund-Länder-Gespräche auf die Probleme der Gastronomie in der Corona-Krise aufmerksam machen. In verschiedenen Orten des Freistaates sollen deswegen jeweils in Rathausnähe Infostände mit gedeckten Tischen aufgestellt werden. Auch in Mittelfranken beteiligen sich die Gastronomen und Hoteliers an der Aktion.

Tische sollen auf Lage aufmerksam machen

In Nürnberg wird als zentrales Zeichen des Protests ein Tisch vor der Lorenzkirche aufgebaut werden, ebenso im Ortsteil St. Johannis. Ein Gastwirtsehepaar aus Muhr am See im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wird ein Bett mit Nachttisch und Blumen am Altmühlsee-Badestrand aufstellen. Auf dem Zirndorfer Marktplatz sollen heute ebenfalls gedeckte Tische und gemachte Betten stehen. In jeder Kreisstadt Mittelfrankens stehe ein Tisch, so die Dehoga Bayern. Geplant ist auch eine Aktion auf dem Walberla in der Fränkischen Schweiz in Oberfranken.

Die Aktion ist als stiller Protest gedacht und soll keine Menschenansammlungen provozieren, betont die Dehoga vorab.

Aiwanger informiert sich

Der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, FW, wird sich heute bei der Präsidentin der Dehoga Bayern, Angela Inselkammer, über die Forderungen der Branche informieren. Diese wünscht sich eine Gleichbehandlung der Gastronomie und Hotellerie mit dem Einzelhandel oder Baumärkten. In einer Dehoga-Pressemitteilung heißt es wörtlich: "Gastronomie und Hotellerie waren und sind keine Pandemietreiber!"

Der Verband ist der Ansicht, dass das Ansteckungsrisiko gerade bei Zusammenkünften im Freien und in Hotels niedrig sei. Die Wirte und Hoteliers verlangen Öffnungen nicht auf Kosten der Gesundheit oder um jeden Preis. Es gehe jedoch um verlässliche Perspektiven, klare Kriterien und Bedingungen, auf die sich die Unternehmer vorbereiten können. Die Aktion "der gedeckte Tisch" findet im Vorfeld der Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länder-Regierungschefs statt, die sich am kommenden Mittwoch (3. März) erneut treffen wollen, um über die Coronapandemie und das weitere Vorgehen zu beraten.