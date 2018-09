Kampagne für medizinische Versorgung in Ansbach

Die Unterschriftslisten werden in Kopie am Donnerstagabend bei einer Podiumsdiskussion zur Landtagswahl an regionale Landtagsabgeordnete übergeben. Die Podiumsdiskussion mit der Fragestellung "Welche Chancen haben unsere Krankenhäuser?" findet um 18.00 Uhr im Hotel Bergwirt in Herrieden statt. Ende Oktober (am Freitag, 26.10.18) werden die Originalunterschriften dann in Berlin an Verantwortliche im Bundesgesundheitsministerium überreicht.

Mehr Unterschriften als erwartet

Gestartet wurde die Kampagne im Mai dieses Jahres von Beschäftigten im Gesundheitswesen, Ärzten, politisch Verantwortlichen und Betroffenen. Der mittelfränkische ver.di-Gewerkschaftssekretär Ulli Schneeweiß sprach von einem "sensationell guten Ergebnis". Dem Bayerischen Rundfunk sagte Schneeweiß: "Wir sind ja gestartet mit der Hoffnung, 1.500 Unterschriften in Stadt und Landkreis Ansbach für den Erhalt der Krankenhäuser in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu gewinnen. Jetzt haben wir in den vier Monaten Laufzeit unserer Kampagne sage und schreibe 2.356 Unterschriften sammeln können, was sehr klar verdeutlicht: Der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Ansbach sind ihre Krankenhäuser, ist ihre medizinische Versorgung extrem wichtig".

Auf Hausärztemangel hinweisen

Ziel der Kampagne ist es, die kleineren stationären Standorte der ANregiomed-Kliniken in Dinkelsbühl und Rothenburg zu erhalten und auf den Mangel an niedergelassenen Hausärzten hinzuweisen. Die Initiatoren der Kampagne für Stadt und Landkreis Ansbach wollen damit ein Zeichen setzen, dass mit entschiedenem Widerstand seitens der Bevölkerung zu rechnen ist, wenn kleinere Krankenhäuser geschlossen werden sollten. Weitere Informationen zu der Kampagne sind auf der Internetseite des bundesweit existierenden Netzwerks www.krankenhaus-statt-fabrik.de zu finden.