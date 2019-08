Kammerjäger arbeiten erfolglos und verlangen Wucher-Preis

Einen Wucherpreis haben zwei Kammerjäger nach einem Einsatz von rund einer Dreiviertelstunde im Haus einer Frau in Mühlhausen (Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz) verlangt. Außerdem brachte ihre Arbeit nicht den gewünschten Erfolg, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

3.000 Euro für erfolglosen Kammerjäger-Einsatz

Wegen Mäusen und Ratten in ihrem Haus rief eine 58-Jährige bei einem Kammerjäger-Unternehmen an. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, habe es sich um einen 24-Stunden-Notruf gehandelt. Nach getaner Arbeit hätten die Männer ihrer Auftraggeberin 3.000 Euro in Rechnung gestellt. Dabei habe die Arbeit der Kammerjäger nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Noch immer hätten sich Mäuse und Ratten in dem Haus befunden.

Kammerjäger bekommen Anzeige

Die 58-Jährige bezahlte einen Teil der Rechnung per EC-Karte, forderte die Summe aber schon wenig später wieder über ihre Bank zurück. Zugleich wurde gegen die Kammerjäger Anzeige erstattet.