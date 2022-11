Kaminöfen und Feinstaub: Es qualmt

Anfang September erließ die bayerische Staatsregierung eine Sonderregelung. Wer eine Gasheizung hat, darf seinen alten Holzofen übergangsweise wieder in Betrieb nehmen - auch wenn der Ofen die aktuellen Feinstaubgrenzwerte überschreitet. Während sich der eine freut, auf diese Weise vielleicht einer allzu hohen Heizkostenrechnung zu entgehen, sorgt sich die andere angesichts qualmender Schlote in ihrer Nachbarschaft um ihre Gesundheit.

Sorge um erhöhte Feinstaubwerte in Wohngebieten

Noch lassen sich in Wohngebieten keine erhöhten Feinstaubwerte feststellen, die sich auf das Heizen mit Holz zurückführen lassen. Das liegt am ungewöhnlich warmen Oktober. Die Öfen bleiben aus. Wenn es in diesem Winter aber verstärkt aus den Schornsteinen raucht, rechnet das Umweltbundesamt mit erhöhten Feinstaubwerten in Wohngegenden.

Wettermoderator Jörg Kachelmann mahnt auf Twitter sogar lautstark vor dem "dreckigsten Winter seit Jahrzehnten", der gesundheitliche Auswirkungen haben werde. Er bezieht sich dabei auf eine Grafik der Feinstaubwerte von Aschaffenburg, die sehr hohe Werte in der Nacht vor Allerheiligen zeigt. Kachelmann führt diese kurzfristigen Ausschläge auf Holz- und Pelletöfen zurück.

Darum ist Feinstaub gesundheitsschädlich

Beim Verfeuern von Holz entsteht Feinstaub. Das sind winzige Partikel, die über die Atemwege aufgenommen werden und dort Entzündungsreaktionen hervorrufen können. Im schlimmsten Fall kann Feinstaub sogar zu asthmatischen Erkrankungen, Lungenkrebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen.

Die Debatte um Feinstaubwerte wird gerade auch angeheizt, weil die Weltgesundheitsorganisation WHO deutlich strengere Richtlinien empfiehlt, um die Luft zu verbessern und die Gesundheit der Menschen zu schützen.

Streit um Feinstaub-Grenzwerte

Die WHO mahnt an, den Grenzwert von 40 auf 10 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter zu senken. Bei besonders kleinen Feinstaubpartikeln – und die entstehen beim Heizen mit Holz vor allem - empfiehlt sie sogar nur 5 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Die EU-Kommission hat mittlerweile nachgezogen und Ende Oktober ebenfalls neue Grenzwerte vorgeschlagen. Diese sollen künftig strenger sein. Sie liegen aber trotzdem noch doppelt so hoch wie die WHO-Empfehlungen.

Kaminöfen "auf bestem Weg" den Verkehr als Hauptquelle von Feinstaub abzulösen

Für Christian Liesegang vom Umweltbundesamt ist klar: Will man die WHO-Empfehlungen einhalten, kann nicht weiter Holz verfeuert werden wie bisher. Während beim Verkehr die Feinstaub-Belastung in den letzten Jahren durch neue Abgasnormen zurückgegangen sei, verbleibe die Belastung durch das Heizen mit Holz auf einem "konstant hohen Niveau".

Holzöfen seien daher auf dem "besten Weg die Feinstaub-Emissionen aus dem Verkehr als wesentliche Quelle abzulösen", erklärt Liesegang. Für die kommenden Jahre fordert er diese Emissionen zu senken - auch wenn das bedeutet, dass bei manchen der derzeit elf Millionen Kaminöfen in Deutschland das Feuer ausgeht.

Ofen ist nicht gleich Ofen

Bei alten Öfen oder falscher Befeuerung ist die Feinstaub-Belastung ungleich höher. Darauf weist auch Florian Fürmetz hin, der als Kaminkehrer Abgasmessungen bei Holzöfen durchführt. Fragt man Fürmetz, dann sind die Feinstaub-Werte bei modernen Kachelöfen bereits ziemlich gut. "Da sind wir heute schon deutlich unter den geforderten Grenzwerten. Die Frage ist: Wie weit will man noch runter? Und was ist dann ohne Elektrofilter und andere technische Hilfsmittel noch umsetzbar?"

Problematisch werde es vor allem, wenn der Kamin zu groß für den Raum ist, in dem er aufgestellt ist. Wenn der Ofen voll befüllt ist, heize er den Raum schlicht zu sehr auf. Und wenn zu wenig Holz verwendet wird, könne der Ofen keine guten Abgaswerte bringen, erklärt Fürmetz.

Ansonsten lässt sich die Feinstaubbelastung mit einigen einfachen Richtlinien reduzieren: Nur ausreichend lange getrocknetes Holz verwenden, Holz nur von oben anzünden und keine chemischen Anzünder oder Zeitungen verwenden.

"Keine Dreckschleuder in Betrieb nehmen"

Christian Liesegang vom Umweltbundesamt empfiehlt, in jedem Fall noch einmal den Kaminkehrer kommen zu lassen, bevor man den alten Ofen übergangsweise wieder in Betrieb nimmt. "Wie eine Art TÜV sollte der Ofen einfach nochmal gecheckt und repariert werden. Damit man - auch mit Blick auf die Nachbarschaft - einfach keine alte Dreckschleuder wieder in Betrieb nimmt."