Kamineffekt: Radon dringt beim Heizen schneller ins Haus

Das radioaktive Edelgas Radon kommt vielerorts in Bayern aus dem Boden. Das bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat deshalb im Februar 2021 den Landkreis Wunsiedel zum ersten Vorsorgegebiet im Freistaat erklärt. Hier müssen Arbeitgeber den Radonschutz in ihren Unternehmen sicherstellen, aber der Landkreis unterstützt auch Privathaushalte bei der Vorsorge. Ob neben Wunsiedel weitere Radonschutzgebiete ausgewiesen werden, prüft das Ministerium noch.

Risikogebiete: Eventuell 10 Prozent der Häuser von Radon betroffen

Der Radonsachverständige Richard Zinken vom Unternehmen RADEA-VENTA GmbH schätzt, dass rund 10 Prozent der Gebäude in Risikogebieten überprüft und saniert werden sollten, um die Gesundheit zu schützen. Radon komme in weiten Teilen Bayerns vor – insbesondere im Fichtelgebirge, aber auch in der Oberpfalz und Bayerischen Wald sowie im gesamten Alpenvorland vom Berchtesgadener Land bis zum Allgäu und im Münchner Umland, so Zinken.

Der Experte empfiehlt deshalb Messungen weit über das bislang einzige Radon-Vorsorgegebiet in Bayern hinaus. Erste Werte können Hausbesitzer oder Mieter kostengünstig und problemlos selbst sammeln. Die Messgeräte kosten ab 30 Euro Leihgebühr bei Fachbetrieben.

Undichte Stellen finden

Familie Heitmann aus Trudering hat sich über die Radongefahr auf der Karte des Bundesamtes für Strahlenschutz informiert und im Keller nachgemessen. Jörn Heitmann war durch Presseberichte auf das Problem aufmerksam geworden und wollte der Sache auf den Grund gehen – zumal die Familie ihr Schlafzimmer im Keller hatte.

Grenzwert um das 20- bis 60-Fache überschritten

Das Einfamilienhaus ist aufwändig saniert, in allen Etagen eine Fußbodenheizung verlegt. Heitmann hat sich Radon-Messgeräte beim Helmholtz-Institut ausgeliehen. Nach einigen Wochen lautete das Ergebnis: mehr als 6.000 Becquerel pro Quadratmeter.

Der Grenzwert liegt in Deutschland bei 300 Becquerel pro Quadratmeter, was in etwa dem Gesundheitsrisiko von täglich 16 Zigaretten entspricht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält sogar nur 100 Becquerel für unbedenklich. Bei hohen Werten sollte umgehend für Radonschutz gesorgt werden. Marina Heitmann war dementsprechend schockiert und wünscht sich professionellen Rat, ob sie hier weiter leben können oder das Problem zu beheben ist.

Lüften um die Werte zu senken

Das Landesamt für Umwelt (LfU) empfiehlt, möglichst viel zu lüften. Bei hohen Belastungen des Erdreichs mit Radon hilft das aber nicht dauerhaft. Denn das radioaktive Gas dringt permanent ins Gebäude nach – durch Risse in Bodenplatten oder Öffnungen im Mauerwerk. In der Heizperiode verstärkt der "Kamineffekt" das Problem, denn die warme Innenluft erhöht den Unterdruck, der das Gas aus dem Erdreich ins Gebäude saugt. Lüftungsanlagen erzielen laut Expertenmeinung kaum Entlastung, da sie bei geringem Luftaustausch den Sogeffekt sogar verstärken.

Radon-Stopp an Boden- und Mauerdurchbrüchen

Auch Laien können gut erreichbare Stellen abdichten. Laut einer österreichischen Studie von 2019 liegt die Erfolgsquote damit aber gerade einmal bei einem Prozent. Sinnvoll ist deshalb eine professionelle Gebäudediagnose. Die Profis setzen das Gebäude zunächst auf Unterdruck, um damit den Radoneintritt besser messen zu können, erklärt der Radonsachverständige Martin Waltl.

Der Kampf gegen Radon lohnt sich

Bei großflächiger Belastung bieten Experten verschiedene Lösungen an. Ein Vergleich von Anbietern und Referenzen ist sinnvoll, denn neben der Sachverständigenprüfung fehlen staatliche Vorgaben. Ein Vakuum-Radonsauger etwa kann bei genauer Vorplanung innerhalb eines Tages installiert werden und senkt die Belastung nachhaltig.

Das bestätigen auch Marina und Jörn Heitmann: Sie kontrollieren die Werte jeden Tag und sind zufrieden mit dem Ergebnis. Mit kleinen Radon-Detektoren prüfen sie in jedem Stockwerk die Konzentration, um sicherzugehen.