Kalter Winter: Tauben in Schweinfurt im Hungerstress

Die winterlichen Temperaturen setzen der Taubenpopulation in Schweinfurt schwer zu. Jasmin Poyotte von der "Taubenhilfe Schweinfurt" schätzt die Lage so ein, dass die zwischen 500 bis 700 Stadttauben in Schweinfurt momentan sogenannten Hungerstress erleiden, weil sie in der Stadt kein Futter finden. Als Reaktion auf die Bedrohung würden sie vermehrt brüten, um ihre Art zu erhalten.

Vogelschützerin empfiehlt Taubenschläge in Schweinfurt

Um die Taubenpopulation wieder in Griff zu bekommen fordert Poyotte gemeinsam mit der Stadträtin Ulrike Schneider (ödp), dass die Stadt eigene Taubenschläge einrichtet und das Fütterungsverbot aufhebt. Würde die Stadt kontrollierte Taubenschläge unterhalten, könnte die Population durch die Entnahme der Eier einfacher kontrolliert werden, so Poyotte. Städtische Taubenschläge gibt es bereits zum Beispiel in Würzburg und Kitzingen.

Jasmin Poyotte: Fütterungsverbot aufheben

Die Vogelschützerin Poyotte erklärt auch, dass sich Stadttauben maximal eineinhalb Kilometer von ihrem Standort entfernen können. Das heißt: Sie suchen kein Futter im Wald, auf Wiesen oder Feldern. Deshalb müsse man das Fütterungsverbot aufheben. Poyotte bietet an, die kontrollierte Fütterung von Tauben an nur einer festen Stelle in der Stadt regelmäßig zu übernehmen.

Zuletzt mussten zwei Personen eine Geldbuße in Höhe von 145 Euro bezahlen, weil sie sich nicht an das Fütterungsverbot gehalten haben. Stadträtin Schneider will nun erreichen, dass die Mitglieder des Stadtrats zusammenlegen und die Strafe bezahlen.