Kalter Entzug: Drogensüchtige in bayerischen Gefängnissen

In der JVA Kaisheim gilt wie in vielen bayerischen Gefängnissen die Philosophie: Am besten sollen drogensüchtige Häftlinge einen kontrollierten kalten Entzug machen und auf diese Weise clean werden. Dieser Plan geht aber häufig nicht auf. Der Handel mit Drogen in Gefängnissen blüht, und solange die Süchtigen an Rauschgift kommen, werden sie ihre Sucht auch nicht los.

Viele Drogenabhängige in Kaisheim

Das Problem lässt sich auch mit Zahlen belegen: Die Drogenhilfe Schwaben hat im vergangenen Jahr etwa 250 Süchtige in der JVA betreut. Die Dunkelziffer liegt noch höher. In Kaisheim sitzen etwa 600 Menschen ein. Damit wäre fast jeder Zweite dort abhängig oder hätte zumindest schon mal was mit Drogen zu tun gehabt.

Ins Gefängnis gelangen die Drogen offenbar häufig über Besucher oder Häftlinge, die Ausgang hatten. Auch innerhalb der Gefängnismauern haben die Süchtigen ihr System: Ein Ex-Häftling berichtet im Gespräch mit dem BR, dass Drogen über Rohrleitungen von Zelle zu Zelle verteilt werden.

Drogenersatzstoffe als Lösung?

Eine Lösung für das Drogenproblem im Gefängnis könnte die Substitution sein. Dabei bekommen die Betroffenen Drogenersatzstoffe wie Methadon oder Subutex, um weg von den illegalen Substanzen zu kommen. Ob substituiert wird, dürfen die Anstaltsärzte entscheiden.

Wenig Substitution in Kaisheim

In Kaisheim wird kaum mit Drogenersatzstoffen gearbeitet. Von den zwei Anstaltsärzten betreut nur einer Häftlinge, die substituiert werden. Dazu kommt, dass ein Mediziner höchstens zehn Patienten bei der Substitution begleiten soll. Häftlinge, die eine lange Strafe absitzen müssen, werden generell nicht mit Drogenersatzstoffen behandelt. Das betrifft die meisten Insassen der JVA Kaisheim. In anderen Gefängnissen wird deutlich mehr substituiert. Ein Hinweis darauf, dass dort mehr Ärzte arbeiten, die die Methode unterstützen.

Wegen Handel mit Betäubungsmitteln vor Gericht

Denjenigen, die nicht substituiert werden, bleibt nur der kalte Entzug. Oder sie befriedigen ihre Sucht mit Drogen, die sie von Mithäftlingen kaufen. Wegen des Handels mit dem Ersatzstoff Subutex muss sich am Mittwoch ein 27-jähriger Häftling der JVA Kaisheim vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, Subutex von einem Mitgefangenen gekauft und für tausend Euro weiterverkauft zu haben.