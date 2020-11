Kalt erwischt: Uni-Mensen dürfen nur To-Go-Essen anbieten

Die Vorgabe des Gesundheitsamts, dass auch die Mensen an den Unis im Freistaat wegen des Teil-Lockdowns geschlossen bleiben müssen, hat das Studentenwerk Würzburg kalt erwischt: "Wir hatten vor, die Mensen zumindest für den Präsenzbetrieb zu öffnen", sagt Geschäftsführer Michael Ullrich.

Vorgabe: Uni-Mensen sind wie Gastronomie-Betriebe

Ulrich hatte eigentlich damit gerechnet, dass die Uni-Mensen entsprechend der 8. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung als "nicht öffentlich zugängliche Betriebskantinen" gelten. Doch dann konkretisierte das Gesundheitsministerium seine Vorgaben: Für Uni-Mensen gelten dieselben Regeln wie für Gastronomiebetriebe. Zumindest To-Go-Angebote dürfen die Mensen aber verkaufen.

To-Go-Angebote lösen Probleme nicht

Ullrich ist allerdings skeptisch, ob das Angebot genauso angenommen wird wie die normale Bewirtung. "Wir lassen die Mensen jetzt mal diese Woche auf und schauen, wie die Nachfrage ist." Das Problem: Im To-Go-Betrieb brauche es weniger Mitarbeiter, die ohnehin schon seit dem Lockdown-Sommersemester in Kurzarbeit seien. Ullrich rechnet auf jeden Fall mit Einbußen in den acht Mensen an den vier Standorten Würzburg, Bamberg, Schweinfurt und Aschaffenburg. "Wir bräuchten ein mittel- und langfristiges Konzept, um planen zu können", sagt Ullrich.

Ministerium rechtfertigt Vorgehen

Planungssicherheit könne das Gesundheitsministerium aber nicht bieten, teilte ein Ministeriums-Sprecher auf Anfrage mit: Die derzeitige Verordnung gelte vorerst bis zum 30. November. Weiterhin würden "Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in verschiedenen Bereichen oftmals kurzfristig ergriffen", wegen der dynamischen Entwicklung der Infektionen. "Dass die derzeitige Situation die Betroffenen vor große Herausforderungen stellt, ist uns bewusst", heißt es weiter vom Ministerium.

"Hybrides" Wintersemester

Das Wintersemester, das in dieser Woche begann, wird bayernweit in Hybridform organisiert, also teils digital, teils vor Ort in den Hörsälen und Seminarräumen. Mit den aktuell steigenden Infektionszahlen würde sich das Angebot jedoch mehr ins Digitale verschieben, betonte Alfred Forchel, Präsident der Uni Würzburg zuletzt bei einer Pressekonferenz.