Kalksteinabbau in Thüngersheim: Naturschützer gegen Bäumefällen

Mit einer Rodung am Steinbruch bei Thüngersheim sieht der Bund Naturschutz Würzburg Paragraph 44 Bundesnaturschutzgesetz massiv verletzt. Demnach ist es verboten, geschützte Arten oder deren Lebensraum zu vernichten. Gerade das geschieht derzeit in Thüngersheim, um dort einen Steinbruch um 9,8 Hektar zu erweitern, so Steffen Jodl am Mittwoch. Der Uhu sei dort heimisch gewesen, der Schwarzspecht oder etwa die Haselmaus, "Tier des Jahres" 2017.

Hälfte des Waldes stehe schon nicht mehr

Obwohl am vergangenen Samstag mehr als 150 Menschen gegen die Rodung unweit des Steinbruchs protestierten, ist der Wald nach Informationen des Bund Naturschutz nun schon auf der Hälfte der Fläche beseitigt. Auf der anderen Hälfte werde seit Dienstag auf Weisung der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Würzburg nach geschützten Arten Ausschau gehalten. Eine Behördensprecherin bestätigte dies dem Bayerischen Rundfunk.

Geschützte Tiere derzeit nur schlecht aufzuspüren

Der Bund Naturschutz spricht von einer doppelt untauglichen Maßnahme: Zum einen weil sie zum Ende der Vegetationsperiode käme und Nager wie die Haselmaus bereits in Winterschlaf seien, soweit sie die bisherige Rodung überlebt hätten. Zum anderen hätte eine Kartierung vor der Genehmigung erfolgen müssen, kritisiert Jodl. Doch die Behörde habe sich auf Angaben Dritter verlassen, als 2009 die Genehmigung zur Erweiterung des Muschelkalkabbaus erteilt worden ist.

Bund Naturschutz: Umweltverträglichkeitsprüfung wurde vermieden

Aus den Unterlagen gehe hervor, dass die Erweiterung ursprünglich auf rund 11 Hektar beantragt wurde, in Absprache mit den Behörden aber auf 9,8 reduziert wurde, um eine ab zehn Hektar nötige Umweltverträglichkeitsprüfung mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu vermeiden. Jodl hält dieses Vorgehen für skandalös und vermutet überdies eine Salamitaktik. Seinen Informationen nach beabsichtigt der Steinbruchbetreiber langfristig eine Erweiterung auf insgesamt 30 Hektar. Allein vor diesem Hintergrund müsse das Landratsamt nun den Stopp der Rodung anordnen und das Genehmigungsverfahren neu aufrollen, fordert der Bund Naturschutz.

Jodl fordert Neubewertung des Waldstücks

Jodl zufolge muss der regionale Planungsausschuss die Wertigkeit des Areals neu bewerten. Bislang ist es als Vorrangfläche für den Abbau von Bodenschätzen ausgewiesen. Doch gerade vor dem Hintergrund der Funktion des Waldes für Wasser und Klima müsse die Fläche neu bewertet werden, zumal der Wald bei Thüngersheim aufgrund seiner Strukturvielfalt zu den wertvollsten in Franken gehört, wie Jodl betont.