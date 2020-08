Heuberg: Kalbende Kuh attackiert mehrere Menschen

Dramatischer Unfall nahe der Lagler-Hütte am Heuberg in Nußdorf am Inn. Ein Wanderer aus Schechen ist am Freitag auf eine Kuh aufmerksam geworden, die gerade verzweifelt versuchte, ihr Kalb zu gebären. Der 63-Jährige teilte dies einer 47-jährigen Almerin aus Samerberg mit. Die laut Polizei sehr tiererfahrene Frau näherte sich ruhig und frontal der Kuh, um dieser zu helfen. Die Kuh sah darin aber offenbar einen Angriff und griff die 47-Jährige sofort an. Der Wanderer wollte der Frau noch zu Hilfe eilen, wurde dabei aber selbst von der Kuh attackiert.

Bauer befreit Almerin von der Kuh

Durch einen weiteren Beteiligten wurde der verantwortliche Bauer, ein 68-jähriger Samerberger, hinzugeholt. Obwohl er selbst auch von der Kuh angegriffen wurde, gelang es ihm mit gezielten Stockhieben schließlich, die aggressive Kuh von der schwer verletzten Almerin fortzujagen. Das Kalb war eine Frühgeburt und kam tot zur Welt.

Rettungshubschrauber brachte Almerin in Klinik

Einsatzkräfte der Bergwacht Brannenburg kümmerten sich um die Almerin, die schwerste Kopf- und Oberkörperverletzungen sowie massive Verletzungen an den Beinen davontrug. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr bestehe nicht.

Polizei ruft Wanderer zur Vorsicht auf

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang einmal mehr an Wanderer, sich Kühen stets mit Bedacht zu nähern. Wenn möglich, solle man den Tieren konsequent aus dem Weg gehen. Nur so können Unfälle vermieden werden. Der Vorfall am Heuberg zeige, dass selbst erfahrene Menschen Opfer von Kuh-Attacken werden könnten.