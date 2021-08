"Kaiserschmarrndrama": Eberhofer-Fieber in Frontenhausen

Seitdem bekannt ist, dass das fiktive "Niederkaltenkirchen" in echt Frontenhausen ist, kommen immer mehr Fans des kultigen Dorfpolizisten aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich in den niederbayerischen Markt im Landkreis Dingolfing-Landau, um sich dort auf die Spuren des Franz Eberhofer zu begeben. Sogar Busreisen werden inzwischen angeboten. Im Mittelpunkt: Der Eberhofer-Kreisverkehr am Ortseingang.

Kult-Kreisel am Ortseingang

Er gilt inzwischen als wichtigster Kreisverkehr der deutschen Filmgeschichte - mit den beiden Hauptdarstellern Franz Eberhofer und Rudi Birkenberger überlebensgroß als Denkmal. Hier entscheidet sich aber auch, wohin die Reise geht. Nach Eichendorf, Aham, Gangkofen oder doch Dingolfing.

Touristen nehmen lange Strecken auf sich

Wir treffen schon früh am Morgen Ralf und Angelika Zandona aus dem Schwarzwald am Kult-Kreisel. "Für uns war klar, wir müssen da mal hin", sagt Ralf. Und Ehefrau Angelika ergänzt: "Die Filme sind Kult, und das müssen wir uns in echt anschauen. Und natürlich an die Freunde posten. Um sie ein wenig neidisch zu machen." Jetzt sind sie da am Eberhofer Kreisel - und tun das, was alle machen: Erinnerungsfotos am Eberhofer-Denkmal schießen. Aufgestellt wurde das übrigens von der Marktgemeinde – im Beisein der Filmstars.

Auch Metzgerei und Bäckerei bei Touristen beliebt

Der Eberhofer-Kreisel in Frontenhausen ist inzwischen eine der Sehenswürdigkeiten Niederbayerns. Die Filmtouristen aber wollen mehr sehen. Den Bäcker Schleich, dessen Niederkaltenkirchen-Tassen inzwischen Kultstatus bei den Fans haben. Und natürlich die Metzgerei, in der Eberhofer seine Leberkässemmeln kauft. Der Film-Simmerl selbst steht im echten Leben allerdings nicht hinter der Theke. Sondern Lisa und Christian. Und die können es selbst gar nicht fassen, wie viele Filmtouristen inzwischen kommen. Und was wollen die? "Hauptsächlich Leberkässemmeln", freuen sich die Verkäufer. "Und Fotos machen halt - natürlich, klar!"

Frontenhausen muss sich hässlich machen

Frontenhausen lebt inzwischen mit und von den Erfolgen der Eberhofer-Filme. Auch wenn der Ort für die Dreharbeiten immer auf "hässlich" getrimmt werden muss. Die Blumen am Markplatz müssen abgenommen werden, damit sich Franz Eberhofer alias Sebastian Bezzel richtig wohlfühlt in seinem Niederkaltenkirchen. Bürgermeister Franz Gassner nimmt es gelassen, dass beispielsweise die Blumen am Rathaus bei den Dreharbeiten immer abgenommen werden müssen: "In echt sind wir viel schöner!", sagt er und freut sich über jeden Filmtouristen, der sich davon selbst überzeugt.

Im Markt liegen inzwischen Flyer auf, die die Filmtouristen zu den wichtigsten Drehorten führen. Die Metzgerei, wo der Eberhofer seine Kult-Leberkässemmeln holt. Der Swingerclub oder das Haus der Eberhofer Freundin Susi.

Auch Navis finden nach Niederkaltenkirchen

Lange Zeit war es gar nicht so einfach, das Filmdorf Niederkaltenkirchen - also Frontenhausen - auch zu finden. Doch weil so viele danach gegoogelt haben, lotst einen der Routenplaner der Suchmaschine inzwischen automatisch nach Frontenhausen, wenn man Niederkaltenkirchen eingibt.

Appell des Bürgermeisters zur Vernunft

Bürgermeister Franz Gassner kann den touristischen Erfolg selbst gar nicht so recht fassen. "Früher waren wir ein ganz beschaulicher Ort und jetzt sind wir richtig in", freut sich der Rathauschef. Gleichzeitig aber appelliert er an die Vernunft der Eberhofer-Fans. Vor allem am Eberhofer-Kreisel: Wegen der vielen Besucher hat die Marktgemeinde am Kreisverkehr schon für alle, die aussteigen und ein Selfie machen wollen, einen kleinen Parkplatz anlegen lassen. Vor allem am Wochenende ist der Rummel groß. "Ich kriege auch mit, dass die Besucher alles Mögliche anstellen. Manche bleiben stehen oder fahren gar rückwärts. Ich appelliere an alle: Aufpassen, dass nichts passiert. Weil wir möchten den Eberhofer-Kreisel noch möglichst lange erhalten."