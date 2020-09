Kai Fischbach zum Präsidenten der Universität Bamberg ernannt

Kai Fischbach ist neuer Präsident der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Wie die Universität und das Bayerische Wissenschaftsministerium mitteilen, tritt Fischbach die Stelle am 1. Oktober an. Am Mittwoch nahm er seine Ernennungsurkunde aus den Händen von Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) entgegen.

Universitätspräsident Fischbach ist Experte für soziale Netzwerke

Fischbach ist Professor für Wirtschaftsinformatik und Experte für soziale Netzwerke. Er werde die Universität Bamberg zu neuen Horizonten führen, so Sibler in einer Mitteilung. Fischbach wolle sein Augenmerk unter anderem auf Digitalisierung und Künstliche Intelligenz legen, heißt es weiter. Außerdem solle die Uni Bamberg als Impuls- und Ideengeberin in der Region bekannter werden.

Fischbach machte acht Jahre lang an der Uni Bamberg Karriere

An der Uni Bamberg ist Fischbach kein Unbekannter. Vor acht Jahren übernahm er den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik. In den folgenden Jahren stieg er zum Dekan seiner Fakultät auf und war Vorsitzender des Promotionsausschusses der Fakultät für Wirtschafsinformatik und Angewandte Informatik. In den vergangenen drei Jahren hatte Fischbach den Vorsitz des Senats und den stellvertretenden Vorsitz des Universitätsrates inne.

Neuer Unipräsident studierte in Siegen

Fischbach studierte Mathematik und Sozialwissenschaften an der Universität Siegen und wurde an der Otto Beisheim Graduate School (WHU) in Vallendar bei Koblenz (Rheinland-Pfalz) promoviert. Zweimal zog es ihn als Gastwissenschaftler in die USA.

Kai Fischbach folgt auf Godehard Ruppert

Nach einer öffentlichen Ausschreibung hatte der Universitätsrat Fischbach im Mai in geheimer Wahl gewählt. Es soll eine Reihe Bewerber gegeben haben. Fischbach übernimmt das Amt von Godehard Ruppert, der Ende September nach mehr als 20 Jahren als Präsident der Uni Bamberg in den Ruhestand geht. Fischbachs Amtszeit beginnt am 1. Oktober.