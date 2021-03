Kahlschlag für Wohnungen: Mühldorfer protestieren

Anwohner fordern Wohnungsbaukonzept für Mühldorf

Fabian Dahlhoff kann zwar als junger Mensch den Wunsch nach Nachverdichtung verstehen, und neue Wohnungen gerade für Studierende seien wichtig, aber nicht um jeden Preis. Für ihn ist hier ein Biotop mit Tier und Pflanzenwelt zerstört worden. Eine andere Nachbarin meint, die Erhaltung der Natur sei wichtig. Die Stadtverwaltung müsse jetzt ein Konzept haben, wie die Stadt in 30 Jahren aussähe, man brauche Wohnungen und man brauche Grün, gerade in der Innenstadt.

Grüne und Bund Naturschutz fordern Baumschutzverordnung

Seit bald 30 Jahren kämpfen Umweltschützer um eine Baumschutzverordnung. Grünen-Stadtrat Matthias Kraft hofft, dass nun Bewegung in die Sache kommt. Auch aus Klimaschutzgründen. Denn die Bäume seien wichtig für das Klima in der Stadt, wie hier an der Tögingerstraße würden sie auch in der Innenstadt von Mühldorf am Inn Kühlung in heißen Sommern bringen.

Bürgermeister skeptisch

Michael Hetzl, Bürgermeister von Mühldorf ist zwar auch nicht begeistert von der Abholzaktion, sagt aber, rechtlich könne er nichts machen: "Das ist die Abwägung: was ist moralisch falsch und was geben die Gesetze her, an die Gesetze hat er sich gehalten."

Baumschutzverordnung wäre "fast wie eine Entgeigung"

Einer Baumschutzverordnung steht er kritisch gegenüber. Wenn man den Eigentümern vorschreibe, welche Bäume er fällen dürfe und welche nicht, wäre das fast wie eine Enteignung. Das Grundstück liegt in prominenter Lage. Mühldorf muss auch nachverdichten, denn der Zuzug ist groß, insofern steckt die Stadt in einem Dilemma wie viele Gemeinden, zwischen Wohnungsbau und Klimaschutz.