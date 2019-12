Kahlschlag bei Ryanair

Gestern wurde bekannt, dass der Stützpunkt in Nürnberg zum Start des Sommerflugplans nächstes Jahr geschlossen wird, nun trifft es mit Stockholm eine weitere Basis der Fluglinie.

In einer Mitteilung an Investoren begründete Ryanair diese Maßnahme mit Lieferengpässen bei der neuen Boeing 737 Max. Nach zwei Abstürzen mit insgesamt fast 350 Todesopfern wurde die Maschine mit einem weltweiten Flugverbot belegt. Anstelle der bestellten 20 Maschinen werde Ryanair nur zehn erhalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Dadurch würden die Schließungen der Stützpunkte notwendig.

Angebot wird gekürzt

Ryanair befindet sich seit einiger Zeit im wirtschaftlichen Sinkflug. Bereits im vergangenen Jahr kündigte die Airline die Schließung der Basis in Bremen an, nun folgten Hamburg, Nürnberg und Stockholm Skavsta. Derzeit verfügt das Unternehmen über eine Flotte von 475 Maschinen.