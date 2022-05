Kahler Feuerwehrleute fangen Dromedare und Trampeltiere ein

Feuerwehrleute aus Kahl am Main sind am Mittwoch als Tierdompteure in Aktion getreten, denn: Sie mussten entlaufene Trampeltiere und Dromedare wieder einfangen. Die Tiere eines im Ort gastierenden Zirkus waren aus ihrem Gehege entkommen und drohten, auf die Ortsdurchfahrt zu laufen. Die Feuerwehrleute waren gerade auf dem Rückweg von einem Rettungseinsatz, als ihnen am Rand der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt die Kamele auffielen.

Kamele und Dromedare zum Zirkus zurückgebracht

Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilt, wurde der Bereich an der Straße gesichert, sodass die Tiere nicht auf die Fahrbahn laufen konnten. Außerdem wurde der Besitzer des Zirkus informiert. Danach brachten Feuerwehrleute nach und nach die Dromedare und Trampeltiere zum Zirkus zurück und in ihre Gehege.

Nach 20 Minuten war der Einsatz beendet. Wie sich herausstellte, waren die Tiere wohl erst kurz zuvor ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrleute wurde keines der Tier verletzt.