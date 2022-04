Passanten retten zwei verletzte Eichhörnchen

Tierische Rettungsaktion mit Happy End am Ostersonntag: Die Feuerwehr aus Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg musste ausrücken, um zwei verletzte Eichhörnchen zu retten. Das eine war in einem Zaun an der Bahnstrecke bei Kahl eingeklemmt. Das zweite saß verletzt daneben, es hat aus dem Mund geblutet.

Passanten konnten eingeklemmtes Eichhörnchen befreien

Wie die Feuerwehr berichtet, konnten Passanten das eingeklemmte Tier schon befreien, bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren. Die Feuerwehr hat die beiden verletzten Eichhörnchen mitgenommen und zur Eichhörnchenhilfe Spessart gebracht. Dort wurden sie medizinisch versorgt. Für die Feuerwehr war der tierische Einsatz nach einer Stunde beendet.