Kahl am Main: Leiche aus Fluss geborgen

In Kahl am Main trieb am Donnerstagvormittag ein Toter auf der Wasseroberfläche der Kahl. Die Feuerwehr barg den männlichen Leichnam aus dem Fluss. Identität und Todesursache des Mannes sind noch unklar.

Ermittlungen laufen

Kurz vor 12 Uhr hatten Zeugen den leblosen Körper in der Kahl entdeckt und daraufhin den Notruf gewählt. Für die im Fluss treibende Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Um wen es sich bei dem Verstorbenen handelt und wie er zu Tode gekommen ist, wird nun ermittelt.