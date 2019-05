Käthe Kollwitz als 13. Frau in der Walhalla

In der Walhalla bei Donaustauf erinnern 130 Büsten an europäische und deutsche Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Literatur, Musik und bildender Kunst - ab heute auch an die Künstlerin Käthe Kollwitz (1867-1945). Die Grafikerin und Bildhauerin ist eine von 13 berühmten Frauen, die in dem klassizistischen Bau aus dem 19. Jahrhundert geehrt werden.

Eine der wichtigsten deutschen Künstlerinnen

Käthe Kollwitz steht jetzt neben Heinrich Heine. Er war 2010 zuletzt in die Walhalla gekommen. In der Ruhmes- und Ehrenhalle wird "verdienter Persönlichkeiten deutscher Zunge gedacht", wie das Motto König Ludwigs I. lautete, der die Walhalla von Architekt Leo von Klenze erbauen ließ.

Kollwitz wurde im preußischen Königsberg geboren. Sie gilt als eine der wichtigsten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Mit Einflüssen aus Expressionismus und Realismus hat sie ihren eigenen Stil geschaffen. Geprägt von den Umbrüchen durch die Industrialisierung zeigen ihre Bilder und Skulpturen gebrochene Menschen; später jene, die vom Leid des Krieges und des Todes gezeichnet waren. Kollwitz selbst verlor ihren Sohn im Ersten Weltkrieg. Im Nationalsozialismus wurde sie als Künstlerin verstoßen. Die Büste spiegelt die Schicksalsschläge wider: ein faltiges Gesicht, die Augen groß und offen, aber nicht geradlinig. Das rechte Auge ist etwas versetzt.

Kollwitz' bekanntestes Werk ist eine Bronzeskulptur. Sie zeigt nach dem Vorbild der berühmten Pietà von Michelangelo im Petersdom eine Mutter mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß. Eine größere Replik steht in der Neuen Wache in Berlin. Unter anderem gedenken dort Staatsgäste den Toten von Krieg und Gewaltherrschaft.

Initiative von zehn Käthe-Kollwitz-Schulen

Die Büste kommt auf Initiative des Projekts "Käthe Kollwitz zu Ehren" in die Walhalla. Dabei handelt es sich um eine Initiative von über zehn Käthe-Kollwitz-Schulen in Deutschland. 2010 hatten sich die Schulen mit der Bitte um die Aufstellung einer Büste an den Freistaat Bayern gewandt. Bildhauer Uwe Spiekermann aus Langenhagen bei Hannover hat die gut 150 Kilogramm schwere Skulptur für die Walhalla geschaffen.