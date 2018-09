Kästen für Zigarettenkippen im Bayerischen Wald aufgestellt

Im Nationalpark Bayerischer Wald werden jetzt sogenannte Kippen-Kästen aufgestellt, in denen Raucher ihre Zigarettenkippen entsorgen sollen. Damit will die Nationalparkverwaltung verhindern, dass die Kippen einfach auf die Wege oder in die Natur geworfen werden.

Giftstoffe gelangen ins Wasser

Vielen Besuchern sei dabei nicht bewusst, welche negativen Folgen Abfall für die Natur haben kann, beklagt die Nationalparkverwaltung. Eine einzige Zigarettenkippe, so Nationalparkleiter Franz Leibl, enthält bis zu 4.000 Giftstoffe und kann 50 Liter Wasser ungenießbar machen. Die 12 Kippen-Kästen werden in den stark frequentierten Bereichen des Nationalparks aufgestellt, zum Beispiel an den Parkplätzen der beiden Tierfreigelände und der Besucherzentren sowie am Park-and-Ride-Parkplatz Spiegelau.

"Ballot Bins" als Vorbild

Vorbild sind die sogenannten Ballot Bins in England. Um die Raucher zum Einwerfen der Kippen zu motivieren, sind an den Einwurfschlitzen Frage-Antwort-Spiele integriert. Zum Beispiel "Welches Tier bringt mehr auf die Waage - Braunbär oder Elch?". Bei der Ausarbeitung der Fragen haben zwei Schulen der Region mitgearbeitet.

Rauchverbot im Wald

Auf den Wanderwegen im Nationalpark und in bayerischen Wäldern ist das Rauchen vom 1. März bis 31. Oktober verboten. Hintergrund ist das bayerische Waldgesetz. Im Nationalpark müssen Kippen schon immer mitgenommen werden, weil Müllentsorgung verboten ist.

Die Kippen-Kästen sind der zweite Teil einer Anti-Müll-Kampagne, die der Nationalpark Bayerischer Wald Anfang des Jahres gestartet hat. Los ging es mit Hundekotbeuteln.