Käsespätzle aus dem Automaten – Frevel oder Hochgenuss?

Rezept: Spätzle-Teig (für ca. 5 Personen)

500 Gramm

5 Eier

Prise Salz

Etwas Muskat

Das Mehl in eine Schüssel geben, in die Mitte eine Vertiefung anbringen und die Eier hineinschlagen, Salz und Muskat zugeben. Dann mit Hilfe eines Kochlöffel zu einem glatten Teig vermischen. Bei Bedarf noch etwas Wasser zufügen. Jetzt den Teig nach der gewünschten Methode, von Hand geschabt, halbmaschinell mit einer Presse oder mit einem Hobel in das kochende Salzwasser bringen. Sobald die Spätzle an der Oberfläche schwimmen, mit einem Schaumlöffel herausheben und abwechselnd mit Käse in einer Schüssel schichten. Als geschmacklicher Kontrapunkt werden in reichlich Butter geröstete Zwiebelringe darüber gegeben.

Quelle: Peter Hamp, Gasthof Krone in Illertissen