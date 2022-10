Kämpfer gegen Rechtsextremismus: Karl-Willi Beck ist tot

Der Wunsiedler Altbürgermeister Karl-Willi Beck ist am Sonntag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 68 Jahren verstorben. Das bestätigt die Stadt Wunsiedel auf BR-Anfrage. "Charly" Beck (CSU) war von 2002 bis 2020 Erster Bürgermeister der Stadt.

Karl-Willi Beck sorgt mit Sitzblockade bundesweit für Aufsehen

Überregionale Bekanntheit erlangte er durch seinen Kampf gegen den Rechtsextremismus. Als im August 2004 fast 5.000 Neonazis zum Gedenken an den in Wunsiedel begrabenen Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß durch die Stadt marschierten, beteiligte sich Karl-Willi Beck als amtierender Bürgermeister an einer Sitzblockade. Dafür musste sich Beck vor dem damaligen Bayerischen Innenminister Günther Beckstein (CSU) rechtfertigen, wurde aber auch in den Deutschen Bundestag eingeladen.

Becks dortiges Plädoyer gilt als einer der maßgeblichen Auslöser für eine Verschärfung des Volksverhetzungs-Paragraphen 130 im Strafgesetzbuch, auf deren Basis der Heß-Marsch durch Wunsiedel in den Folgejahren verboten wurde. Dieser Absatz vier des Paragraph 130 wird deshalb auch als "Lex Wunsiedel" bezeichnet.

Wunsiedels Bürgermeister startete Aktionen gegen Rechts

Karl-Willi Beck initiierte zudem den seit 2005 jährlich stattfindenden Tag der Demokratie in Wunsiedel als Gegenveranstaltung zu den Neonazi-Aufmärschen. Er verhinderte durch Nutzung eines städtischen Vorkaufsrechtes außerdem die Eröffnung eines NPD-Wahlkampfzentrums und einer Rudolf-Heß-Gedenkstätte in Wunsiedel und erwirkte nach Ablauf des Pachtvertrages 2011 die Auflösung des Heß-Grabes.

Innerhalb seiner Partei, der CSU, galt Karl-Willi Beck als bedeutende Stimme zur Abgrenzung gegen den Rechtsextremismus und als Verfechter des zivilen Ungehorsams als probates Mittel zur Verteidigung gegen Extremisten.