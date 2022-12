Kältewelle: Hohe Nachfrage in Kleiderkammern - Spenden gesucht

Lange Schlangen bilden sich zur Zeit vor vielen Gebrauchtwarenläden. Bei der anhaltenden Kälte brauchen viele Menschen dringend warme Winterjacken und Winterschuhe. In Nürnberg bittet die Stadtmission deshalb dringend um Kleiderspenden für bedürftige Menschen. Sie werden über die drei Gebrauchtwarenläden der Stadtmission in Nürnberg verteilt.

Steigende Preise bringen viele Menschen in Not

Vor allem Winterjacken und Winterschuhe für Erwachsene sowie warme Oberbekleidung in allen Größen werde benötigt. Auch die Nachfrage nach Haushaltswaren wie Bettwäsche, Geschirr, Töpfen und Handtüchern sei im Moment so groß, dass nicht alle Bedürftigen versorgt werden könnten, sagt die Leiterin Petra Homburg.

Sie beobachtet auch, dass zur Zeit viele Menschen in die Gebrauchtwarenläden kämen, die bisher mit ihrem Einkommen gut zurechtgekommen sind. Doch die steigenden Preise bringen viele in Not. Von daher greifen immer mehr Menschen auf Gebrauchtwaren zurück. Familien mit geringem Einkommen, Senioren und erwerbslose Menschen können die Second Hand-Waren in den Läden für wenig Geld einkaufen.

Hier können Sie Spenden abgeben

Spenden können bis zum 22. Dezember im Hauptlager der Stadtmission in der Nimrodstraße in Nürnberg oder in den beiden anderen Läden in der Rothenburger- und der Wiesenstraße abgegeben werden. Außerdem stehen zwei Kleidercontainer der Stadtmission in Nürnberg.

Mehr Nachfrage auch in Pegnitz

Auch die Kleiderkammer in Pegnitz ist derzeit besonders stark gefragt. Sie wird von der KASA (Kirchliche Allgemeine SozialArbeit) betrieben. Vor allem Geflüchtete aus der Ukraine würden derzeit nach Gebrauchtwaren fragen, so eine KASA-Verantwortliche auf BR-Nachfrage. Doch gleichzeitig werde in Pegnitz auch viel gespendet. "Bettwäsche, Handtücher und Kleidung – es werden viele Spenden abgegeben." Bei der KASA kümmern sich sechs Ehrenamtliche um die Kleiderkammer.