Kälteres Wasser, keine Sauna: So spart München Gas und Energie

Die zehn Saunen in den Bädern der Stadtwerke München sind ab 1. August erst einmal geschlossen. Damit soll angesichts der aktuellen Gasmangellage Energie eingespart werden. Außerdem werden die Mindesttemperaturen in Schwimmbecken weiter gesenkt: zum Beispiel auf 26 Grad in den Hallenbädern und auf 22 Grad im Freibadbereich.

Rücksicht auf Kinder und Schwimmschüler

Die Wassertemperatur solle aber niemanden davon abhalten, das Schwimmen zu erlernen und auch nicht Kinder abschrecken, "die sich an Wasser gerade erst gewöhnen", so die SWM weiter. Die Temperatur der Lehrschwimmbecken wird deshalb auf immer noch 28 Grad festgesetzt. In den Plantschbecken in den Hallenbädern sollen die Temperaturen bei 32 bis 34 Grad bleiben, im Freien kann man mit 28 Grad rechnen.

München beleuchtet weniger

Auch mit anderen Maßnahmen versucht München Gas und Strom zu sparen - etwa mit Gebäudesanierungen, einem weiterhin mit Kohle betriebenen Heizkraftwerk und bei der Beleuchtung. Zu verkehrsschwachen Zeiten bleibt etwa die Hälfte aller Ampeln ausgeschaltet. Öffentliche Gebäude, Brunnen und Denkmäler werden seit 2019 nur noch bis 23 Uhr angestrahlt. Hauptstraßen sind in München bereits seit Jahren ab 22 Uhr weniger beleuchtet und die Stadt rüstet auf die energieeffizientere LED-Technik um.

Das Umweltreferat wies vor kurzem darauf hin, dass bereits in der Vergangenheit der Wärmeverbrauch in städtischen Häusern durch bauliche, technische und betriebliche Maßnahmen um 29 Prozent reduziert worden sei.