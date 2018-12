Kältemobil versorgt in Augsburg frierende Obdachlose

Immer dann, wenn es frostig kalt wird, starten die ehrenamtlichen Sozialarbeiter in Augsburg mit ihrem Lieferwagen. Es geht zu Mauern und Brücken, Abbruchhäusern oder Hauseingängen, wo Obdachlose die Nacht verbringen. Die Helfer suchen dann die Gegend ab, um ja keinen Menschen in Not zu vergessen.

Kältemobil: Wichtige Hilfe für Obdachlose

Sie bringen den frierenden Obdachlosen Decken, heißen Tee oder eine Brotzeit. Nach Schätzung von Experten leben in Augsburg mindestens 100 Menschen dauerhaft auf der Straße. Durch den Einsatz der Kältebus-Mitarbeiter konnte schon einmal ein Obdachloser vor dem Kältetod gerettet werden. Er war auf einer Parkbank festgefroren.