Kälteeinbruch pünktlich zu den Eisheiligen - Winzer leiden

Nebel schützt vor Bodenfrost

Glück hatte dagegen die Weinbaugemeinde Retzstadt im Main-Spessart: Dichter Nebel in den frühen Morgenstunden hat dort wohl größere Schäden verhindert – denn Nebel erschwert das Absinken kalter Luft zum Boden.

Auch die Obstbauern am Bodensee sind erleichtert: Nach einigen Frostnächten im April sind sie diesmal glimpflich davongekommen. In Friedrichshafen lagen die Temperaturen auch in der Nacht über null, so ein Sprecher der Marktgemeinschaft Bodenseeobst.

Auf Nummer sicher gehen wollte der Besitzer einer Christbaum-Plantage im niederbayerischen Landkreis Passau: Er entzündete in der Nacht mehrere größere Feuer aus Angst vor Frostschäden. Dabei hat er es wohl etwas übertrieben: Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, besorgte Anwohner alarmierten die Polizei.

In Teilen Frankens und der Oberpfalz kann es auch in der Nacht auf Mittwoch noch einmal Bodenfrost geben, warnt BR-Wetterexperte Sachweh. Gute Aussichten gibt es für das Wochenende: Mit der kalten Sofie enden am Freitag die Eisheiligen – und dann soll es laut Meteorologen auch wieder wärmer werden.