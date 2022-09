Kalte Nächte und Energiekrise: Einige Freibäder schließen früher

Freisinger Bad schließt einzelne Becken

"Fallen die Wassertemperaturen nachts unter zehn Grad, muss zu viel Energie aufgewendet werden, um die Beckentemperaturen bei circa 23 Grad Celsius zu halten", erklärte Betriebsleiter Alexander Frederking vom Schwimmbad "fresch" in Freising. Im "fresch" ist deshalb nun das 50-Meter-Schwimmbecken, der Sprungturm und das Kleinkindbecken außer Betrieb. Damit steht nur noch das Freizeitbecken zur Verfügung.

Das jetzige Vorgehen sei "angesichts der angespannten Situation auf dem Gas- und Energiemarkt eine wichtige und vertretbare Maßnahme", hieß es. In den vergangenen Monaten ist es nach Auskunft der Stadtwerke gelungen, den Gasverbrauch um etwa 25 Prozent zu senken - unter anderem durch das Absenken der Beckentemperaturen.

Einige Freibäder schließen früher

In Niederbayern und der Oberpfalz schließen manche Freibäder bereits vor dem offiziellen Ende der Freibadsaison. So macht das Erlebnisbad Pfarrkirchen am 5. September und damit eine Woche früher als üblich zu. Auch im Freibad Bogen im Landkreis Straubing-Bogen ist bereits am 4. September Schluss.

Der Grund ist laut einem Sprecher der Stadtwerke Bogen das zu erwartende schlechte Wetter. Die Einnahmen würden die Heiz- und Energiekosten nicht rechtfertigen. Einen Zusammenhang mit der Energiekrise gebe es nicht, so die Stadtwerke auf Nachfrage. Das Freibad Bogen wird durch Fernwärme gespeist, die aus Hackschnitzeln gewonnen wird.

Regensburg schaut aufs Wetter

Auch in der Oberpfalz beendet das Freibad Tirschenreuth die Saison am 4. September. Im Amberger Hockermühlbad wird momentan überlegt, wann die Saison in diesem Jahr endet. Eine Entscheidung ist laut einer Sprecherin des Bads noch nicht gefallen. In den Freibädern der Stadtwerke Regensburg wird die Saison grundsätzlich von der Witterung abhängig gemacht. Laut einem Sprecher wird spontan auf das Wetter reagiert.

Ingolstadt verlängert

Doch nicht alle Kommunen gehen diesen Weg, teilweise wird die Freibadsaison sogar verlängert: In Ingolstadt war eigentlich geplant, am 1. September zu schließen, jetzt ist erst am 12. September, zum Schulbeginn, Schluss. Die Temperatur wird teilweise über Solar geregelt. Die aktuelle Wassertemperatur beträgt dort derzeit 24,5 Grad.

Die drei städtischen Freibäder in Nürnberg, die beheizten Stadion-, West- sowie das unbeheizte Naturgartenbad sind vorbehaltlich der Wetterlage bis 25. September geöffnet, so die Stadt Nürnberg. Das Sommerbad Fürth schließt am 11. September, hat damit länger auf, als ursprünglich angedacht. Auch das Zirndorfer Bibert Bad schließt am 11. September und öffnet dann wie geplant am 12. September das Hallenbad.

Wasser aus Schwimmbad für vertrocknete Parks

Änderungen und Umstellungen stehen auch in Unterfranken an: Das Dallenbergbad in Würzburg hat zwar noch regulär bis Mitte September geöffnet, doch um Energie zu sparen wurde das Hallenbad Sandermare am 22. August geschlossen, so die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH. Das Wasser wurde aus den Schwimmbecken abgepumpt, vom Chlor befreit, um damit Parks und öffentlichen Anlagen in Würzburg zu gießen.

Warme Außenbecken in Schweinfurt bleiben zu

Auch das Silvana Freibad in Schweinfurt hat noch bis zum Ende der Saison - also Mitte September - geöffnet. Ab dem 13. September öffnet dann das Silvana Hallenbad, so die Stadtwerke Schweinfurt. Allerdings bleiben aus Energiespargründen das warme Außenbecken, die Sauna, die Rutsche und dder Strömungskanal geschlossen. Die Temperaturen im Sport- und Erlebnisbecken werden um zwei Grad gesenkt.

Das "Plantsch" im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau geht am 13. September für drei Wochen in die Revision. Dann wird die Sauna von Gas auf Strom umgestellt.

Neoprenanzüge in Berliner Schwimmbädern erlaubt

Ein ungewöhnlicher Ratschlag hatten kürzlich Berliner Schwimmbäder für Badegäste parat: Dort erlauben die Bäder nun Neoprenanzüge. Auch Badekappen schützten vor dem Auskühlen, hieß es. Die Energiekrise hat bereits seit einiger Zeit Auswirkungen auf Badegäste. Vielerorts wurde bereits vor Wochen die Wassertemperaturen deutlich gesenkt, teilweise wurden auch Saunen geschlossen so zum Beispiel in München und bei der niederbayerischen Thermengemeinschaft.