Datenanalyse: Wo es am Wochenende in Bayern besonders kalt war

Temperaturen über 0 Grad wurden im gesamten Zeitraum, von Donnerstag 0 Uhr, bis Sonntag um 23 Uhr, überhaupt nur an einigen Stationen am Sonntagnachmittag gemessen.

Selten Wetterlage sorgt für historisches tief im Februar

Verantwortlich für die eisigen Temperaturen war eine seltene Großwetterlage: Das sogenannte "Viererdruckfeld": Über Nordwest- und Südosteuropa lagen zuletzt zwei Hochdruckgebiete, über Südwest und Nordosteuropa zwei Tiefdruckgebilde. In dieser Konstellation stellte sich eine südwestliche warme Luftströmung über dem Süden ein, eine kalte über dem Norden.

Temperaturunterschied zum Montag zeigt bereits: Jetzt wird es milder

Im Gegensatz zum frostigen Wochenende soll das Wetter in den kommenden Tagen sehr mild werden, Höchstwerte bis zu 10 Grad plus werden erwartet. Bereits von Sonntag auf Montag gab es an vielen Stationen einen deutlichen Temperaturanstieg. Wurden in Oberstdorf etwa am Freitagnachmittag noch -6 Grad und in der Nacht zum Samstag sogar -20 Grad gemessen, zeigte das Thermometer am Montagnachmittag bereits wieder 3 Grad plus.

Die folgende Grafik zeigt fünf Wetterstationen, die den Temperaturanstieg im Vergleich zum Wochenende besonders stark erlebten - wählen Sie einen Punkt auf der Kurve, um den genauen Wert zu erfahren: