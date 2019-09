Kälberdrillinge im Oberallgäu

Es ist eine schöne Seltenheit – eine Kuh, die Kälberdrillinge auf die Welt bringt. Wenn das dann noch während der Sommerfrische auf der Alpweide passiert, ist es eine kleine Sensation. So geschehen auf der Alpe Metzeberg am Fuß des Grünten bei Kranzegg.

Dagobert, Diego und Denise

Landwirt Simon Hartmann hat die Drillinge bereits getauft. "Wir nennen die Nachkommen immer mit dem gleichen Anfangsbuchstaben wie dem der Mutter. Die männlichen heißen Dagobert und Diego und das Mädchen heißt Denise. Die Mama heißt Diana", sagt Hartmann. Die drei Kälbchen sind viel leichter und kleiner als "Einzelkinder". Kuhkälbchen Denise kommt zum Beispiel auch eine gute Woche nach der Geburt noch nicht alleine an den Tränkekübel mit Milch. Bauer Simon füttert sie deshalb dreimal am Tag mehr oder weniger von Hand. Sie entwickeln sich gut und sind mittlerweile recht agil und topfit.

Aufwendige Versorgung

Die drei Fleckvieh-Kälber und ihre Mutter leben inzwischen auf seinem Hof in Schweinlang bei Kraftisried. Auf der Alpe am Grünten konnten sie wegen der aufwendigen Versorgung nicht bleiben. Alphirte Toni Maurer hat die Kälber gefunden. Als er in der Früh zum Vieh gegangen ist, habe er gesehen, dass sich unter den Füßen drinnen was bewegt: "Dann hab' ich genauer hingeschaut und gesehen, da ist schon ein Kälbchen da, dann habe ich vorne nochmal ein Kälbchen gesehen und dann gehe ich hin und dann war hinten dran nochmal ein Kleines."

"Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen!"

So etwas hat Toni Maurer in seiner fast 20-jährigen Laufbahn als Hirte noch nicht erlebt. "Für mich war das auch was ganz was Besonderes. Ich hätte sie am liebsten gar nicht hergegeben. [...] Vor allem freut es mich, dass wirklich alle drei pumperlg‘sund waren, das ist für mich das Wichtigste und auch die Mutterkuh war fit, das ist für mich das Wichtigste. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen", so der Hirte.

Dreifache Überraschung

Bauer Simon wollte seine Kuh eigentlich vor der Geburt, die für Mitte September berechnet worden war, vom Berg holen. Dass Kuh Diana Drillinge trägt, dachte niemand. Nur ein bisschen fester als andere sei sie gewesen.