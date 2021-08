Kabinettssitzung: Neue Corona-Regeln erwartet

Die Corona-Fallzahlen steigen weiter. Das gilt für den Bund ebenso wie für das Land und die Regionen. Im bundesweiten Vergleich liegt Bayern zwar im Mittelfeld, steuert aber auf die Zahl von 100 neuen Fällen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner zu, also auf eine Inzidenz von 100. Die Inzidenz soll künftig aber nicht mehr ausschlaggebend sein. Stattdessen soll es als Warnsystem eine Krankenhausampel geben, die die Belegung von Krankenhäusern und Intensivstationen anzeigt.

3G als Basis soll bleiben

Im Gegenzug wird die 3G-Regel ausgeweitet. Zugang zu Theatern, Kinos, Fitnessstudios und vielen anderen Bereichen soll künftig nur noch haben, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Das hatte Markus Söder vergangene Woche angekündigt, heute berät das Kabinett.

Besondere Rechte für Gaststätten, die nur noch Geimpfte und Genese (2G) ins Lokal lassen wie in Hamburg, wird es vorerst in Bayern nicht geben. In der Hansestadt gelten in so einem Fall Masken- und Abstandspflicht in Innenräumen nicht mehr. Aber Söder kündigte an, das Leben für Ungeimpfte könnte ab Herbst "ungemütlich" werden.

FF2-Maskenpflicht fällt

Die Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen FFP2-Masken zu tragen, soll fallen. Das hatte Ministerpräsident Markus Söder bereits vergangene Woche angekündigt. Stattdessen können wieder die einfacheren OP-Masken zum Einsatz kommen, selbstgebastelte Stoffmasken dagegen reichen nicht. In den Schulen sollen nach den Sommerferien ab Mitte September vermehrte Corona-Tests und eine vorläufige Maskenpflicht auch am Sitzplatz für mehr Sicherheit sorgen.

Lollitests sollen Infizierte herausfiltern

Dazu kommen die sogenannten Lollitests in den Grundschulen: Jeder Schüler einer Klasse lutscht an zwei Tupfern, wie an einem Lolli. Die ersten Tupfer werden zusammen untersucht, ist das Ergebnis positiv, werden die separat aufgehobenen Einzelproben untersucht, um die Infizierten zu finden. Alle anderen Schüler werden dann zwar täglich getestet, können aber weiterhin in die Schule gehen, soweit die Tests negativ ausfallen. Bisher musste bei einem positiven Fall die ganze Klasse in Isolation.

Inzidenz als einziges Kriterium hat ausgedient

Dass eine Krankenhaus-Ampel kommen soll, gilt als sicher. Bisher ist allerdings nur bekannt, dass diese Ampel – je nach Auslastung der Kliniken und Intensivstationen – auf gelb beziehungsweise rot springt. Welche Bettenzahlen dem dann zu Grunde liegen, wird voraussichtlich nach der Kabinettssitzung bekannt gegeben. Dann könnten die Kontaktbeschränkungen wieder angezogen werden, unabhängig von Inzidenzzahlen. Unklar ist außerdem, welche Rolle der sogenannte R-Faktor spielen soll, also jene Zahl, die beschreibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt.

Bundesweiter Fleckenteppich

Erneut entsteht durch unterschiedliche Corona-Regeln der Länder ein bundesweiter Fleckenteppich: Hamburg hat die 2G-Regelung eingeführt, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine vierfarbige Corona-Ampel, die sich an Inzidenz und Klinikauslastung orientiert, Baden-Württemberg hat eine ähnliche Regelung, wie sie jetzt in Bayern wohl kommt. Morgen wird sich dann der Landtag in einer Sondersitzung mit den neuen Kabinettsbeschlüssen beschäftigen.