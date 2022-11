Kabinettsbeschluss: Bayern will Münchner Bettensteuer verhindern

Die Stadt München war letzte Woche vorangeprescht, die Bayerische Staatsregierung konterte nun prompt: Eine kommunale Steuer auf jeden erwachsenen Übernachtungsgast sei mit ihr nicht zu machen, hieß es nach der heutigen Kabinettssitzung in München. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) richtete die "eindringliche Bitte an die Stadt München, diesen Unsinn bitte stecken zu lassen". Er sei froh, dass sich der Tourismus nach zwei Corona-Jahren wieder erhole. Da seien zusätzliche Abgaben kontraproduktiv.

Münchner Steuer wäre Präzedenzfall für Bayern

In Bayern würde diese Abgabe zum ersten Mal eingeführt, sollte der Münchner Stadtrat dem Vorhaben der Verwaltung zustimmen. Hier gab es zuletzt Stimmen, die das Thema noch einmal vertagen wollten - zumal das Hotel- und Gastgewerbe ausführlich angehört werden sollte.

Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, ab September 2023 eine Steuer von fünf Prozent auf den Übernachtungspreis zu erheben. Andere Leistungen wie Frühstück oder Wellnesspakete sollten ausgenommen sein, ebenso minderjährige Gäste.

Kabinett will Gesetzesänderung

Die Staatsregierung will nun eine Gesetzesänderung auf den Weg bringen, die solche Steuern grundsätzlich allen Kommunen in Bayern verbietet, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Die entsprechende Änderung des Kommunalabgabengesetzes werde vom Innenministerium zügig vorbereitet.

Das Kabinett teile die Bedenken des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Eine Bettensteuer würde der abgesenkten Mehrwertsteuer für das Gastgewerbe von 19 auf sieben Prozent zuwiderlaufen, betonte Herrmann.

München pocht auf Bundesverfassungsgericht

Die Stadt München sieht sich im Recht: Nachdem das Bundesverfassungsgericht im März 2022 die Verfassungsmäßigkeit einer Übernachtungssteuer festgestellt habe, "sollte einer Genehmigung nichts im Wege stehen", heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Stadtkämmerer Christoph Frey begründete den Vorstoß auch damit, dass München seinen Kultur- und Freizeitbereich "in großer Vielfalt ausgeweitet" habe. Er sei sicher, "dass die Gäste unserer Stadt Verständnis haben, dass sie, so wie in fast allen Großstädten in Deutschlands, dafür einen kleinen Beitrag für das Stadtsäckel leisten". Dem widersprach der Dehoga-Verband vehement mit Blick auf die dank Energiekrise schmaler werdenden Geldbeutel.

OB Reiter bleibt gelassen

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sieht der Ankündigung des Ministerrats gelassen entgegen. Die Staatsregierung zeige eine dermaßen überdrehte Schnappatmung, dass sie nicht einmal die aktuelle Gesetzeslage geprüft habe. Von der vom Bundesverfassungsgericht für rechtmäßig erklärten Bettensteuer würden vor allem die Münchnerinnen und Münchner profitieren, so Reiter, die in anderen Bundesländern regelmäßig Bettensteuern bezahlen müssten.

Die Münchner Fraktionschefin der "Grünen – Rosa Liste" warf der Staatsregierung vor, "grundlos in die politischen Gestaltungsspielräume von Städten und Gemeinden einzugreifen, während wichtige Infrastrukturmaßnahmen jahrzehntelang verschleppt worden seien."