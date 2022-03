Kabinettsbeschluss: Der Medizincampus Niederbayern kommt

Das Bayerische Kabinett will die Ausbildung von Medizinern in Ostbayern forcieren und hat am Dienstag wie erwartet die Schaffung eines Medizincampus Niederbayern beschlossen. Es sollen 110 neue Vollzeitstudienplätze entstehen. Das hat die Staatskanzlei im Anschluss an die Ministerratssitzung mitgeteilt.

Studium in Regensburg und an niederbayerischen Kliniken

Der erste Teil des Studiums, in dem vor allem grundlagenorientierte und klinisch-theoretische Fächer unterrichtet werden, soll den Plänen zufolge schwerpunktmäßig an der Universität Regensburg stattfinden. Den zweiten Teil des Studiums setzen die Studierenden dann an den niederbayerischen Klinikstandorten Deggendorf, Landshut, Passau und Straubing fort. Auch die Universität Passau und die TH Deggendorf sollen in die Medizinerausbildung mit eingebunden werden. Ein Zeitplan für die Gründung des Medizincampus wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) nannte das Konzept für den geplanten Medizincampus überzeugend, weil es vollwertige neue Studienplätze schaffe. Es sei wichtig, dass der Medizincampus die "Vielgestaltigkeit Niederbayerns" abbilde. Die vier Klinik-Standorte in Deggendorf, Landshut, Passau und Straubing seien absolut gleichberechtigt, betonte der Minister.

Strukturpolitischer Impuls für Niederbayern

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sprach von einer "Win-win-Lösung" für die medizinische Versorgung einerseits und den strukturpolitischen Impuls für Niederbayern andererseits. Herrmann bedankte sich in diesem Zusammenhang beim früheren Wissenschaftsminister Bernd Sibler aus Plattling. Er habe das Projekt "Medizincampus Niederbayern" in seiner Ägide "ganz wesentlich" vorangetrieben, lobte Herrmann. Sibler war Ende Februar von Ministerprädient Söder als Wissenschaftsminister abgelöst und durch Markus Blume ersetzt worden.