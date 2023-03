Augsburger Uniklinik wird neu gebaut: "Chance für Top-Klinik"

Die Augsburger Uniklinik wird komplett neu gebaut. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) heute nach einer Kabinettssitzung bekannt gegeben. "Der Neubau bietet eine ganz große Chance für eine absolute Topklinik", so Söder.

Wie lange die Generalsanierung gedauert hätte

Eine Generalsanierung hätte laut Söder bis zu 30 Jahre gedauert. Deswegen sei die fundamentale Entscheidung getroffen worden, auf eine "konzentrierte Neubaustrategie" zu setzen, statt eine "endlose Geschichte" zu initiieren.

Wissenschaftsminister: "Sanierung dauert zu lange"

Im Vorfeld hatte es Druck von Seiten der Klinikleitung und Abgeordneten der Opposition gegeben, auf die zunächst geplante Kernsanierung des bestehenden Baus aus den 1980er Jahren zu verzichten. Daraufhin hatte Bayerns Wissenschaftsministerium eine Kehrtwende vollzogen und einen Neubau empfohlen. "Alles, was ich bisher gesehen habe, zeigt mir, dass eine Sanierung deutlich zu lange dauern würde und deutlich teurer wäre. Deshalb spricht alles für einen Neubau", so Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) zu BR24.

Neue Uniklinik nach "Green-Hospital-Kriterien"

Mediziner hatten auch immer wieder auf die Lärm-Belastung für die Patienten und Klinik-Personal hingewiesen, wenn der alte Bau bei laufenden Betrieb saniert worden wäre. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, Christina Haubrich, fordert, dass der Neubau nach "Green-Hospital-Kriterien" geplant werden müsse: "Krankenhäuser haben einen sehr hohen CO2-Verbrauch. Man muss sich also gut überlegen, wie man im Winter heizt und im Sommer kühlt. Man kann in diesem Bereich sehr viel Energie einsparen." Zudem müsse zeitgleich zum Neubau-Plan überlegt werden, was mit dem Altbau geschehe.

Der Freistaat hat die Trägerschaft für die Klinik erst 2019 übernommen, im Zuge der neu gegründeten medizinischen Fakultät in Augsburg. Die Uniklinik Augsburg ist mit aktuell 1.740 Betten eines der größten Krankenhäuser Deutschlands.