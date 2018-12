vor 6 Minuten

Kabinett will mehr für Kitas und Hebammen ausgeben

Zwei große Themen aus dem Koalitionsvertrag stehen heute auf der Tagesordnung in der Ministerratssitzung: Der Freistaat will mehr Geld für die Kita-Betreuung in die Hand nehmen und auch die Hebammen in Bayern sollen künftig mehr gefördert werden.