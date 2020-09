Kabinett will Maskenpflicht im Unterricht beschließen

Zum Schutz vor einer Corona-Ausbreitung soll in Bayern an den weiterführenden Schulen in den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahrs eine Maskenpflicht im Unterricht gelten. Das bayerische Kabinett will sich am Vormittag mit dem Start des neuen Schuljahres und Maßnahmen zum Infektionsschutz beschäftigen.

BR24 überträgt die anschließende Pressekonferenz im Livestream und berichtet ausführlich über die Entscheidungen des Kabinetts.

Söder möchte sicheren Schulanfang nach den Ferien

Mit der Maßnahme soll das Infektionsgeschehen an den Schulen nach den Sommerferien eingedämmt werden. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verspricht sich davon einen "Sicherheitspuffer". Die Mund-Nasen-Bedeckung sei das "wirksamste Schutzinstrument, das wir derzeit haben - außerhalb des Unterrichts, aber auch im Unterricht". Am Montag hatten sich Vertreter des Freistaats mit Lehrern, Eltern und Schülern zu einem Schulgipfel getroffen und Möglichkeiten für das neue Schuljahr erörtert.

Regelbetrieb in den Schulen angestrebt

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sagte am Abend im Rundschau-Magazin im BR Fernsehen, die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, da eine Maskenpflicht im Unterricht eine Belastung darstelle für Lehrer und Schüler. "Für uns hatte aber die Sicherheit Vorrang", betonte der Minister. Ziel sei, an den Schulen in den Regelbetrieb zu gehen. Aber gleichzeitig müsse Schule auch sicher sein.

"Wir haben Schulpflicht. Und deshalb ist diese Sicherheit ganz, ganz wichtig." Kultusminister Michael Piazolo

Keine Maskenpflicht im Unterricht an Grundschulen

Grundschüler müssen während des Unterrichts keine Maske tragen. Ob die Grundschullehrer eine Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen müssen, darüber soll im Kabinett noch einmal beraten werden, kündigte Piazolo im BR Fernsehen an.