Kabinett will Härtefonds für Straßenausbaubeiträge

Kurz vor Jahresende trifft sich das bayerische Kabinett heute noch zur letzten Sitzung vor der Weihnachtspause. Neben Personalentscheidungen geht es vor allem um einen Härtefonds für Hausbesitzer, die von Straßenausbaubeiträgen betroffen sind.

Anwohner, die ab dem 1. Januar 2018 einen Bescheid bekommen haben, müssen keine Straßenausbaubeiträge bezahlen. Das hat die bayerische Staatsregierung bereits in der vergangenen Legislaturperiode so beschlossen.

50 Millionen Euro für Härtefälle

Auf Druck der Freien Wähler legt das schwarz-orange Regierungsbündnis nun nochmal nach. Auch wer vor dem Stichtag einen Bescheid bekommen hat, könnte im Einzelfall von den Kosten befreit werden. Denn das Kabinett will heute die Errichtung eines Fonds für Härtefälle beschließen. 50 Millionen Euro möchte das schwarz-orange Regierungsbündnis laut Koalitionsvertrag dafür bereithalten.

Profitieren sollen Anwohner, die ihren Bescheid nach dem 1. Januar 2014 erhalten haben und durch die Straßenausbaubeiträge in existenzielle Not geraten sind. Die Entscheidung, welcher Fall von besonderer Härte ist, wird eine Kommission treffen, in der auch Vertreter der kommunalen Spitzenverbände sitzen.

Der Härtefonds gilt als Kompromiss zwischen CSU und Freien Wählern. Letztere wollten die sogenannten Strabs gerne für alle und nicht nur für bestimmte Härtefälle rückwirkend bis Anfang 2014 abschaffen. Damit konnten sich die Freien Wähler bei den Koalitionsverhandlungen mit der CSU aber nicht durchsetzen.

Neuer Regierungspräsident für Unterfranken

Außerdem stehen bei der Ministerratssitzung zwei Personalentscheidungen an: die Ernennung eines neuen Regierungspräsidenten für Unterfranken und die Ernennung einer neuen Beauftragten für Menschen mit Behinderung. Bislang füllte Irmgard Badura den Job hauptamtlich aus. In ihrem letzten Tätigkeitsbericht forderte sie die Staatsregierung auf, an ihrem Ziel "Bayern barrierefrei 2023" festzuhalten und sich für bessere Bildungschancen von Kindern mit Behinderung einzusetzen.