Bayern verlängert Corona-Maßnahmen um vier Wochen

Die Maskenpflicht in Gemeinschaftsunterkünften sowie für Beschäftigte in Arztpraxen und Tageskliniken in Bayern bleibt vorerst bis 17. Februar bestehen. Das Kabinett beschloss in München, die aktuelle Corona-Verordnung um vier Wochen ohne Veränderung zu verlängern.

"Insgesamt ist die Corona erfreulicherweise sehr stabil, die Fallzahlen sinken", sagte Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) dazu. Es gebe weiterhin einen leichten Abwärtstrend. Auch bei den Hospitalisierungen auf den Normal - und den Intensivstationen sei die Zahl leicht rückläufig. Eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen sei deshalb nicht nötig.

Bundesweite Regeln gelten vorerst bis 7. April

Neben den bayerischen Regelungen gelten weiterhin Vorgaben des Bundes: Das Infektionsschutzgesetz schreibt bis 7. April FFP2-Maskenpflichten in Pflegeheimen und Krankenhäusern vor – sowie für Patienten und Besucher von Arztpraxen und anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen. Für den Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wird zudem ein Testnachweis verlangt. Die ebenfalls noch geltende Maskenpflicht im Fernverkehr von Bus und Bahn soll hingegen bereits zum 2. Februar aufgehoben werden.

Holetschek: Ende Februar könnte Maskenpflicht fallen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hält ein Ende der Maskenpflicht in Kliniken Ende Februar für möglich. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, man beobachte die Entwicklung auch im Hinblick auf Krankenhäuser, Seniorenheime und vulnerable Gruppen in Bayern genau: "Wir passen die Regeln an, sobald es die Lage zulässt", so Holetschek. Erst vor gut einem Monat hatte Bayern die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr aufgehoben.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, plädiert bereits jetzt für ein Ende der gesetzlichen Maskenpflicht im Gesundheitswesen. "Wir brauchen in medizinischen Einrichtungen keine generelle, gesetzliche Maskenpflicht mehr. Nicht jede Einrichtung hat mit Hochrisikopatienten zu tun", sagte Reinhardt der "Welt". Über das Tragen einer Maske sollten deshalb die Praxen unter Berücksichtigung von Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) selbst entscheiden können. "Menschen, die gesundheitlich besonders gefährdet sind, sollten eigenverantwortlich eine Maske aufsetzen oder mit dem Arzt vereinbaren, dass sie zu Randzeiten der Sprechstunde vorbeikommen."

Der Chefinfektiologe der München Klinik Schwabing, Clemens Wendtner, der vor drei Jahren die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt hatte, warnte dagegen davor, die Masken auf breiter Front fallen zu lassen. "Die Abschaffung weiterer Corona-Schutzmaßnahmen im Winter ist überhastet und der allgemeinen Pandemie-Müdigkeit geschuldet", sagte der "Augsburger Allgemeinen".

Bernreiter will Wohnungsbau ankurbeln

Das bayerische Kabinett vereinbarte darüber hinaus, die bayerischen Wohnraumprogramme weiterzuentwickeln. Unter anderem sollen staatliche Wohnbaugrundstücke im Erbbaurecht verbilligt abgegeben werden.

Auch eine mögliche Abgabe an Kommunen, die sozialen Wohnungsbau betreiben, soll geprüft werden. Das Kapital der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim soll um 250 Millionen Euro aufgestockt werden. Insgesamt sind laut Bauminister Christian Bernreiter (CSU) 4.500 neue Wohnungen in die Spur gebracht worden, rund 880 sollen in diesem Jahr noch fertiggestellt werden.

Kritik der Opposition am Wohnungsbau

SPD-Landtagsfraktionschef Florian von Brunn warf der Staatsregierung daraufhin vor: "Herr Söder und Herr Bernreiter sind Weltmeister im Ankündigen – und im Bauen von Luftschlössern." Von Brunn sprach von "faulen CSU-Wahlkampfversprechen".

Nach Ansicht des FDP-Wohnungsbauexperten Sebastian Körber setzt die Staatsregierung einen falschen Fokus. Warum die "unterirdisch agierende BayernHeim" nun zusätzliches Geld bekomme, sei ihm ein Rätsel: "Das Geld wäre bei gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften besser aufgehoben."

Immer mehr barrierefreie Gebäude

Im Kabinett ging es heute auch um die Behinderten in Bayern. Laut Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) unterstützt der Freistaat die Inklusion mit fast fünf Milliarde Euro jährlich. Den größten Anteil davon tragen die Bezirke mit knapp 3,4 Milliarden Euro. Die Ministerin verwies darauf, dass rund 1,5 Millionen Menschen mit Behinderung im Freistaat leben, das sind rund 12 Prozent der bayerischen Bevölkerung.

Inzwischen seien 63 Prozent aller staatlichen Gebäude barrierefrei, so Scharf. Gleichzeit räumte sie ein: Das Ziel "Bayern barrierefrei bis 2023" sei nicht eingehalten worden. "Das liegt sicherlich auch daran, dass dieses Ziel sehr ehrgeizig war. Aber entscheidend ist, dass wir gute Schritte voran machen in diesem Bereich."

Mit Informationen von dpa.