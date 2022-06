Corona: In Bayerns ÖPNV reicht künftig OP-Maske

Künftig genügt es, in öffentlichen Verkehrsmitteln in Bayern eine medizinische Maske zu tragen. Das gab das bayerische Gesundheitsministerium am Mittag bekannt. Bislang müssen Fahrgäste ab einem Alter von 16 Jahren eine FFP2-Maske tragen. Ab wann genau die Lockerung gilt, blieb zunächst offen - vermutlich ab Sonntag.

"Künftig kann jeder selber nach eigener Einschätzung und Risikobeurteilung entscheiden, ob er im ÖPNV eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske trägt", teilte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit. In den heißen Sommermonaten halte man es "unter den derzeitigen pandemischen Bedingungen" für verhältnismäßig, stärker auf die Eigenverantwortung zu setzen.

Aiwanger: "Erleichterung, die ich sehr begrüße"

Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler und bayerischer Wirtschaftsminister, zeigte sich zufrieden mit der Lockerung. Es handle sich um eine "Erleichterung, die ich sehr begrüße", sagte Aiwanger nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts. "Wer eine FFP2-Maske aufsetzen will, kann das ja tun."

Nicht nur Fahrgäste ab 16 Jahren müssen in Bayern im öffentlichen Nahverkehr bisher eine FFP2-Maske tragen. Laut der aktuellen Corona-Verordnung gilt die Maskenpflicht auch "für das Kontroll- und Servicepersonal und das Fahr- und Steuerpersonal, soweit für dieses tätigkeitsbedingt physischer Kontakt zu anderen Personen besteht".

Noch Ende Mai hatte Gesundheitsminister Holetschek die bayerische FFP2-Maskenpflicht für Busse und Bahnen verteidigt. Damals sagte er: "In U-Bahnen oder Bussen kann die Infektionsgefahr deutlich höher als in anderen Bereichen sein." Deshalb sei es sinnvoll, für Busse und Bahnen nicht zu früh Corona-Lockerungen zu beschließen, "gerade auch mit Blick auf den mit dem 9-Euro-Ticket erwarteten Fahrgast-Ansturm".

Bayerische Corona-Verordnung bis Ende Juli verlängert

Die gelockerte Maskenregel für den ÖPNV ist nicht der einzige aktuelle Corona-Beschluss. Das Gesundheitsministerium teilte auch mit, dass die bayerische Corona-Verordnung vier Wochen länger gilt - bis Ende Juli. Bisher galt sie bis einschließlich 2. Juli. Darin festgelegt sind einige niederschwellige Einschränkungen: So brauchen Besucher sogenannter vulnerabler Einrichtungen einen tagesaktuellen negativen Schnelltest. Beschäftigte müssen sich zweimal wöchentlich testen. Die gleichen Vorgaben gelten auch in Bayerns Justizvollzugsanstalten für Besucher und Beschäftigte.

Corona-Maßnahmen wie 2G oder eine weitreichende Maskenpflicht auch in Schulen und Supermärkten gibt es in Bayern seit einigen Monaten nicht mehr.