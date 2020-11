Söder: Quarantänepflicht für Tagestouristen ins Ausland

Bayern führt wegen Corona eine Quarantänepflicht für Menschen ein, die für einen Tagesausflug ins Ausland fahren. Das beschloss das bayerische Kabinett in München, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte. Auf diese Weise will die Staatsregierung verhindern, dass viele Menschen in den Weihnachtsferien zum Skifahren nach Österreich fahren. In Bayern sind während des Teil-Lockdowns alle Skilifte und Bergbahnen geschlossen.

Touristische Tagesausflüge oder Freizeitvergnügungen im Ausland, beispielsweise zum Skifahren, sind laut Staatskanzlei vermeidbare Risikoquellen. Die bisherige Möglichkeit, sich im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs für bis zu 24 Stunden quarantänefrei ins Ausland zu begeben, werde daher auf triftige Gründe beschränkt - insbesondere Arbeit, Schule, Arztbesuche, familiäre Angelegenheiten, Geschäfte des täglichen Bedarfs, nicht aber für touristische und sportliche Zwecke.