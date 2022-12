Kabinett beschließt Energie-Hilfe für Kultur, Soziales und Sport

In seiner Weihnachtssitzung hat das bayerische Kabinett den zweiten Teil der Härtefallhilfen des Freistaats beschlossen. "Nahezu über alle Bereiche des öffentlichen Lebens spannt Bayern seinen Rettungsschirm", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Nürnberg. Vergangene Woche hatte die Staatsregierung bereits Energiehilfen für kleine und mittlere Unternehmen auf den Weg gebracht.

Das gesamte Paket, das mögliche Lücken in Energie-Hilfsprogrammen des Bundes schließen soll, hat ein Volumen von rund 600 Millionen Euro. Ziel sei, "Bayern am Laufen zu halten", betonte Söder. Geplant sei eine Unterstützung für Krankenhäuser, Pflege, Reha, soziale Einrichtungen und Kinderbetreuung, für Sport-, Faschings- und Brauchtumsvereine, Kultur, Kino, Integration, Umwelteinrichtungen, auch Tierheime, Privatschulen, Erwachsenenbildung "und und und".

Hilfe für bayerische Privathaushalte in Not

Während Hilfen für die Wirtschaft nur bei nachweisbarer Existenzgefährdung gezahlt werden, soll es Söder zufolge für andere Bereiche zum Teil "eine pauschalierte Unterstützung" geben. "Unser Ziel ist hier, die Mehrkosten für Energie für weite Teile des öffentlichen Lebens deutlich zu dämpfen." So werde eine Vollabdeckung erreicht. "Wir helfen damit ganz Bayern." Details, wie und wann die bayerischen Hilfen genau greifen sollen, nannte Söder nicht. "Jedes Ressort wickelt das eigenverantwortlich ab", kündigte er an.

Auch Privathaushalten soll im Notfall unter die Arme gegriffen werden: mit einem "Energie-Sperrschutz". Sollte im Einzelfall die Unterstützung des Bundes nicht greifen und bei Privatpersonen die Gefahr bestehen, dass Strom oder Gas abgestellt wird, "dann springt der Freistaat Bayern ein und wird die Rechnung bezahlen", kündigte Söder an. Somit dürfte dem Ministerpräsidenten zufolge niemand in Bayern in Gefahr laufen, wegen überhöhter Energiekosten zuhause in der Kälte zu sitzen.

"Fast die Hälfte der Mittel noch in der Rückhand"

Nach Angaben Söders sind für die beschlossenen Hilfen, inklusive des Härtefallfonds für Unternehmen, zunächst rund 800 Millionen Euro veranschlagt. Damit bleibe "fast die Hälfte der Mittel noch in der Rückhand", sagte der Ministerpräsident mit Blick auf die im Haushalt vorgesehenen 1,5 Milliarden Euro. Diese Reserve schaffe die Möglichkeit, "falls es weiter schlecht wird, noch mal deutlich aufzustocken".

SPD: "Nichts Konkretes"

Der bayerische SPD-Fraktionschef Florian von Brunn kritisierte bei BR24live, die Beschlüsse kämen spät und seien unkonkret. "Wir warten ja jetzt schon seit Monaten darauf, dass Herr Söder seinen vielen Ankündigungen und seinen vielen Reden auch irgendwas folgen lässt." Söder habe viele Bereiche genannt, für die es schon Bundeshilfen gebe – zum Beispiel für Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser. Gut sei, dass sich Söder dazu bekannt habe, auch Vereine zu unterstützen. Das fordere die SPD schon länger.

Von Brunn bemängelte aber, das weiter "nichts Konkretes" vorliege, sondern nur Gesamtsummen. Er hätte sich gewünscht, dass Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), "einfach mal Klartext sprechen: Wer kriegt wann wie viel Geld?".

Mit Informationen von dpa

