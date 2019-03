Minsterrunde diskutiert über knappen Wohnraum

Der Ministerrat befasst sich heute unter anderem mit der Förderung zum Bau von Studentenwohnungen und einer jüngst beschlossene Grundgesetzänderung. Sie soll dauerhafte Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Wohnungsbau ermöglichen.

886 Millionen für mehr Wohnraum

Schon in der letzten Woche hatte Bayerns Bauminister Hans Reichhart die Wohnraumfördermittel des Freistaates in diesem Jahr auf 886 Millionen Euro beziffert.

Für den SPD-Landtagsabgeordneten Volkmar Halbleib kommt das zu spät: Fehler und Kürzungen der Vergangenheit lassen sich so nur schwer ausgleichen, vor allem im sozialen Wohnungsbau: Die Schere zwischen Bedarf und Verfügbarkeit von Sozialwohnungen weite sich aus, so Halbleib. Die SPD fordert deshalb, die Sozialbindung der Mietwohnungen zu verlängern, also den Zeitraum, in dem sozialer Wohnraum vom Markt ausgenommen bleibt.

10.000 Wohnungen in sechs Jahren

Die neue staatliche Wohnungsbaugesellschaft "Bayernheim" soll nach Angaben der Staatsregierung in den nächsten sechs Jahren 10.000 neue Wohnungen schaffen. Auch hier komme man viel zu langsam voran, so der SPD-Politiker.