Kabinett berät über Konsequenzen aus Halle-Anschlag

Mehr Einsatz gegen Hetze im Internet - für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist das eine Lehre aus dem rechtsextremistisch motivierten Anschlag in Halle. Bereits unmittelbar nach der Tat hatte sich Söder auch für härtere Strafen bei antisemitischen Delikten ausgesprochen. Und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte zuletzt von der Justiz generell härtere Urteile bei volksverhetzenden Äußerungen.

Heute berät auch das bayerische Kabinett darüber, wie jüdisches Leben in Bayern geschützt werden kann. Dabei geht es einerseits um Polizeischutz an jüdischen Einrichtungen im Freistaat, der nach dem Anschlag in Halle bereits ausgebaut wurde. Die Staatsregierung will andererseits auch die präventiven Maßnahmen gegen Judenhass und Rechtsextremismus verstärken.

Aktuelle Stunde über Kampf gegen Antisemitismus

Auch die Abgeordneten im Landtag debattieren am Mittag über Maßnahmen gegen Antisemitismus - und zwar in der Aktuellen Stunde auf Vorschlag der SPD-Fraktion. "Der Anschlag von Halle hat mal wieder gezeigt, dass der rechte Terrorismus eine große Gefahr darstellt", erklärte vorab Florian Ritter, SPD-Sprecher für die Bekämpfung von Antisemitismus und Rechtsextremismus. Laut SPD gab es in den vergangenen Jahren dabei "große innenpolitische Versäumnisse und schwere Fehler" wie bei der NSU-Mordserie.

Zuletzt hatte das jüdische Forum in der CSU erklärt, die Tat von Halle wäre in Bayern so nicht möglich. Jüdische Gemeinden seien im Freistaat gut geschützt. Der bayerische Antisemitismus-Beauftragte Ludwig Spaenle (CSU) teilte darüber hinaus mit: "Solidaritätsbekundungen der Bürger in München und Nürnberg sind ein weiteres, wichtiges Zeichen."