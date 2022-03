Kabinett berät über Basisschutz bei Corona

Eigentlich wollten die CSU-Mitglieder in der Staatsregierung mehr: Angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens sollte zumindest die Maskenpflicht in Innenräumen vorerst flächendeckend beibehalten werden. Dies aber hätten die Bundesländer nach dem neuen Infektionsschutzgesetz ab 3. April nur noch über eine Hotspotregelung per Landtagsbeschluss anordnen können. Dieser Möglichkeit erteilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits am Montag eine Absage: Zu unsicher, zu wenig gerichtsfest sei die Hotspot-Regelung im Bundesgesetz, sagte auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU).

Kabinett will Maske nur noch empfehlen

Bayern bleibt dann nur die Umsetzung eines sogenannten Basisschutzes: die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr (im Fernverkehr hat dies schon der Bund verfügt), die Maskenpflicht in Pflegeheimen und Kliniken sowie eine Testpflicht im Pflegebereich und in Schulen. Alles andere liegt nun in der freien Entscheidung der Menschen.

Deshalb wird das Kabinett laut Holetschek die "stringente Empfehlung" abgeben, angesichts der hochinfektiösen Omikron-Variante die Maske weiter in Innenräumen zu tragen - also auch beim Einkaufen oder im Konzert. Mehr ist für Holetschek mit der neuen Gesetzeslage nicht drin. Das ist sehr im Sinne der Kabinettskollegen von den Freien Wählern. Sie setzen ohnehin auf freiwilliges Masketragen.