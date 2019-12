Kabarettpreis Scharfrichterbeil 2019 geht an Lucy van Kuhl

Lucy van Kuhl (bürgerlich: Corinna Fuhrmann) hat bei der 37. ScharfrichterBeil-Verleihung 2019 den ersten Preis, das große Beil, gewonnen. Die gebürtige Kölnerin setzte sich gegen die fünf anderen Kandidaten durch.

Ironisch lustig und ehrlich ruhig

Die Jury lobt: "Lucy van Kuhl erreicht ihr Publikum durch ihre natürlich-authentische Art. Man findet sich in ihren Liedern wieder, in den kleinen Tücken des Alltags, die sie ironisch besingt, aber auch in ihren ehrlich ruhigen Chansons."

Erst die dritte Solokünstlerin als Gewinnerin.

Die 1983 geborene Künstlerin folgt damit anderen berühmten Trägern des Scharfrichterbeils wie H.P. Kerkeling, Urban Priol, Luise Kinseher oder Hagen Rether. Das kleine Beil, der dritte Platz, ging in diesem Jahr an den Straubinger Mathias Kellner.